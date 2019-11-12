İngiliz ajan James Le Mesurier'in ölümüne ilişkin yeni gelişme

Dün sabah saatlerinde İstanbul Karaköy'de ölü bulunan ve İngiliz ajan olduğu ortaya çıkan James Gustaf Edward Le Mesurier'ın ölümüne ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Le Mesurier'ın 10 yıldır depresyon ilacı kullandığı saptanırken, olayın meydana geldiği gün, iş yerinde gün boyu stresli olduğu, parmak iziyle girilen ofisinde çalışanların dahi şifreyi bilmediği kaydedildi.



Güvenilir kaynaklarına dayanan bilgilere göre, Le Mesurier'in ölümüne ilişkin yürütülen çok yönlü soruşturmada, olayı polise ihbar eden kişinin, Karaköy'de bulunan Kılıç Ali Paşa Hamamı'nın güvenlik görevlisi olduğu ortaya çıktı.



'Bileklerinde ve burnu dahil yüzünün sol tarafında büyük kırıklar mevcut'



Görevlinin, Karaköy Polis Merkezini sabit hattan arayarak durumu aktardığı kaydedilirken, Suriye'de insan haklarını savunma konusundaki çalışmaları ile de bilinen İngiliz eski İstihbarat subayının, olay günü düşmeye bağlı olarak ayak bileklerinde ve burnu dahil yüzünün sol tarafında büyük kırıklar oluştuğu öğrenildi.



"Çalışanlar dahil kapının şifresini hiç kimse bilmiyor"



Strese dayalı baskı yaşadığı kaydedilen İngiliz eski İstihbarat subayı James Gustaf Le Mesurier'ın ölümündeki bir diğer ayrıntıda ise eve ulaşan polisin, olay yerine vardığında kapının uzun süre açılmadığı ve dairenin ön camının açık olduğunu tespit ettiği öğrenildi. Yüksek güvenlikli home ofiste çalışanlar dahil hiçbir kimsenin şifreyi bilmediği dairede Le Mesurier'ın 39 yaşındaki eşi Emma Hedvig Christina Winber'ın, eşinin 10 yıldır depresyon ilacı kullandığını ifade ettiği ve olayın meydana geldiği gün stresli olduğunu söylediği kaydedildi. Wibner'ın, "Akşam üstü eski bir arkadaşımızla görüştük. 19.00 sıralarında eve geldik ve bir daha dışarı çıkmadık. Bulunduğumuz binanın kapısında şifreli sistem mevcut ve şifreyi ikimizin dışında kimse bilmiyor" dediği belirtildi.



Kraliçeden nişan almıştı



Eşinin intihar etmiş olabileceğini ifade eden Emma Hedyg Christina'nın, parmak iziyle girilen ofiste çalışanların dahi şifreyi hiç kimsenin bilmediğini anlattığı öğrenilirken, Suriye'de faaliyet gösteren ve Beyaz Baretliler adıyla tanınan yardım örgütünün kurucusu olarak bilinen Le Mesurier'ın, 2016'da İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten, Britanya İmparatorluğu nişanı almıştı. - İSTANBUL