İngiliz ajan Mesurier'in ölüm nedeni belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İngiliz ajan Mesurier'in ölüm nedeni belli oldu - Son Dakika

İngiliz ajan Mesurier'in ölüm nedeni belli oldu

7 saat önce

Beyoğlu'nda ölü bulunan İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin hazırlanan adlı tıp raporunda ölümün, 'Göğüs ve yüzde bulunan kemik kırığı ve büyük damar hasarına bağlı iç kanamadan olduğu' belirtildi.

İngiliz ajan Mesurier'in ölüm nedeni belli oldu, System.String[]

Beyoğlu'nda ölü bulunan İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin hazırlanan adlı tıp raporunda ölümün, 'Göğüs ve yüzde bulunan kemik kırığı ve büyük damar hasarına bağlı iç kanamadan olduğu' belirtildi.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:50 Kaynak: İHA
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