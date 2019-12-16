Son Dakika › Güncel › İngiliz ajan Mesurier'in ölüm nedeni belli oldu - Son Dakika
İngiliz ajan Mesurier'in ölüm nedeni belli oldu
7 saat önce
Beyoğlu'nda ölü bulunan İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin hazırlanan adlı tıp raporunda ölümün, 'Göğüs ve yüzde bulunan kemik kırığı ve büyük damar hasarına bağlı iç kanamadan olduğu' belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:50 Kaynak: İHA
Beyoğlu'nda ölü bulunan İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin hazırlanan adlı tıp raporunda ölümün, 'Göğüs ve yüzde bulunan kemik kırığı ve büyük damar hasarına bağlı iç kanamadan olduğu' belirtildi.
(İHA)
Son Dakika AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı DİSK'in 2020 yılı için asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL Nepalli ev çalışanı "Şiddet görüyorum" diyerek şikayetçi oldu, işveren iddiaları yalanladı!