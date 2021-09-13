İngiliz aktris Tanya Fear Los Angeles'ta kayboldu - Son Dakika

İngiliz aktris Tanya Fear'ın ABD'nin Los Angeles şehrinde kaybolduğu ve 4 gündür kendisinden haber alınamadığı bildirildi.

İngiliz basınındaki haberlere göre, 2018'de "Doctor Who" dizindeki rolüyle tanınan ve birkaç aydır Los Angeles'ta bulunan 31 yaşındaki Fear'dan arkadaşları ve ailesi 4 gündür haber alamıyor.

Los Angeles Polis Departmanı da Fear için 9 Eylül Perşembe günü kayıp ihbarı yapıldığını doğruladı.

Fear'ın menajeri Alex Cole, oyuncuyu en son 1 hafta önce gördüğünde iyi durumda olduğunu belirterek, "Açıkçası endişeliyiz ve umarız bunun basit bir hata olduğunu öğreniriz ve onu buluruz." dedi.

Tanya Fear'ın bulunması için yakınları ve hayranları tarafından sosyal medyada #FindTanyaFear (Tanya Fear'ı bulun) etiketi başlatıldı.

Fear'ın kuzeni olduğunu söyleyen bir sosyal medya kullanıcısı da "Los Angeles/ Hollywood Bowl bölgesinde tanıdıklarınız varsa lütfen paylaşın. Kuzenim kayıp, ABD'de ailesi yok ve hepimiz gerçekten endişeliyiz." paylaşımında bulundu.