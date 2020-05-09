İngiliz aktristen Boris Johnson'a koronavirüs ahı: Ölmesini istedim - Son Dakika

İngiliz aktristen Boris Johnson'a koronavirüs ahı: Ölmesini istedim

İngiltere, (DHA)- Harry Potter film serisinde Pomona Sprout karakterini canlandıran İngiliz-Avustralyalı aktris Miriam Margolyes (78), hükümetin koronavirüs (Covid-19) salgınında etkisiz kaldığını düşündüğünü belirterek, geçtiğimiz haftalarda koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma giren Başbakan Boris Johnson'ın ölmesini istediğini söyledi.

Harry Potter film serisinde Pomona Sprout karakterini canlandıran İngiliz-Avustralyalı aktris Miriam Margolyes, İngiltere'de yayın yapan Channel 4 kanalına görüntülü aramayla katıldı. Margolyes, İngiliz hükümetinin salgında ne kadar başarılı olduğu sorusuna, 'Tabii ki dehşet bir şekilde. Bu utanç verici, bir skandal. Herkese açık bir skandal. Boris Johnson'ın ölmemesini istemek için çok uğraştım. Onun ölmesini istedim. Sonra bunun bana kötü yansıyacağını düşündüm ve insanların ölmesini isteyen bir kişi olmak istemiyorum. Daha sonra onun iyileşmesini istedim, o da iyileşti daha iyi oldu. Ama insan olarak daha iyi olmadı. ve bunu gerçekten tercih ederim' ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Margolyes'in bu itirafı, sosyal medyada tepkiye neden oldu. Sosyal medya kullanıcılarından biri, 'Miriam Margolyes'in öldüğünü sanıyordum. Sanırım ölen sadece beyniymiş' ifadelerini kullanırken; bazıları ise Margolyes'in doğru İngiliz değerlerini yansıtmadığını belirtti.