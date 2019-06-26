Son Dakika Haberleri: İngiliz ana muhalefet liderinden hükümete Suudi Arabistan çağrısı
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İngiliz ana muhalefet liderinden hükümete Suudi Arabistan çağrısı

1 saat önce

İngiliz ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn, hükümete, mahkemenin Suudi Arabistan'a silah satışının yasal olmadığı yönündeki kararına itiraz etmeme çağrısı yaptı.

İngiliz ana muhalefet liderinden hükümete Suudi Arabistan çağrısı, System.String[]
İngiliz ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn, hükümete, mahkemenin Suudi Arabistan'a silah satışının yasal olmadığı yönündeki kararına itiraz etmeme çağrısı yaptı.
İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında yapılan haftalık Başbakana Sorular oturumunda konuşan İşçi Partisi lideri Corbyn, temyiz mahkemesinin Suudi Arabistan'a silah satışının yasal olmadığına hükmetmesinin, "Başbakan ve hükümet için bir uyanma çağrısı olması" gerektiğini söyledi.
İngiltere'nin Suudi Arabistan'a 4 milyar 500 milyon sterlini bulan meblağda silah sattığını ve bu silahların Yemen'de 200 binden fazla sivilin öldüğü savaşta kullanıldığını belirten Corbyn, "(Hükümet) Mahkemenin kararına itiraz etmek yerine, onu kabul etmeli ve Suudi Arabistan'a silah satmayı durdurmalıdır. Yemen'e barış getirmeli ve bu hayatları kurtarmalıdır." diye konuştu.
İngiltere'nin diğer ülkeleri örnek almasını isteyen Corbyn, "Almanya bir AB üyesi ülke olarak Suudi Arabistan'a silah satışını yasakladı. Danimarka da öyle. ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi de silah ihracını yasaklamak için oy kullandı." görüşünü dile getirdi.
"Akıl ve yasa dışı"
İngiliz Temyiz Mahkemesi, geçen hafta İngiltere'nin Suudi Arabistan'a silah satışının yasalara aykırı olduğuna hükmetmişti.
Sivil toplum örgütü "Silah Ticaretine Karşı Kampanya"nın başvurusunu değerlendiren Temyiz Mahkemesi, Uluslararası Ticaret Bakanlığının "uluslararası insancıl hukukun çiğnenip çiğnenmediğine bakmaksızın Suudi Arabistan'a silah satışına izin vermesi"ni "akıl ve yasa dışı" olarak nitelendirmişti.
İngiliz hükümeti, mahkemenin kararını takiben dün Suudi Arabistan'a silah satış iznini durdurmuş ancak eski izinlerin geçerliliğini koruduğunu duyurmuştu.
İngiltere, Suudi Arabistan'ın yanı sıra Yemen'de kullanılabilecek silahlar için bu ülkenin koalisyon ortakları Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Bahreyn ve Mısır'a da yeni silah satışına izin verilmeyeceğini açıklamış ancak mahkemenin verdiği karara da itiraz etmeye hazırlandığını bildirmişti.
Suudi saldırılarında siviller ölüyor
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı merkezi hükümeti destekliyor.
Koalisyonun sivillerin ölmelerine yol açan saldırıları, açlığa neden olan ablukası ve insan hakları ihlalleri tepki çekiyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:35 Kaynak: AA
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