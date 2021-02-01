- İngiliz anahtar takımını çalan hırsız tutuklandı - Son Dakika

- İngiliz anahtar takımını çalan hırsız tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te park halindeki bir kamyondan ingiliz anahtarı takımını çalan şahıs, polis operasyonu ile yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde park halinde bulunan bir kamyonetten ingiliz anahtar takımının bulunduğu çanta çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kamyonetin ön kapılarını açarak, içerideki çantayı alan şahıs, hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Olayın hemen ardından çalışma başlayatan Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından şahsın eşkal ve kimlik bilgilerini tespit etti. Belirlenen adrese düzenlediği operasyon ile A.K. isimli şahıs gözaltına alındı.

Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.