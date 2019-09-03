Son Dakika Haberleri: İngiliz anne kanser teşhisi konan oğlunun hastalığına türkiye'de çare buldu
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İngiliz anne kanser teşhisi konan oğlunun hastalığına türkiye'de çare buldu

3 saat önce

İngiltere'de beyninde tümör bulunan 12 yaşındaki oğlunun kanser tedavisini devlet hastanelerinde yaptıramayan anne, bağışlardan topladığı paralarla oğlunu Türkiye'de tedavi ettirdi.

İngiliz anne kanser teşhisi konan oğlunun hastalığına türkiye'de çare buldu, System.String[]
İngiltere'de beyninde tümör bulunan 12 yaşındaki oğlunun kanser tedavisini devlet hastanelerinde yaptıramayan anne, bağışlardan topladığı paralarla oğlunu Türkiye'de tedavi ettirdi.

Ankara'daki özel bir hastanede tedavisi gerçekleşen Charlie'nin gördüğü radyoterapi tedavisi sonucu iyileştiği ve durumunun iyi olduğu bildirildi. İngiltere basınındaki haberlere göre Reading'de yaşayan 12 yaşındaki Charlie Ilsley, 2015 yılında beynindeki tümör dolayısıyla bir ameliyat geçirdi ancak kanserli tümör bu defa Charlie'nin omuriliğinde oluştu. Charlie'nin annesi Toni Ilsley, Oxford'daki John Radcliffe Hastanesi'ndeki doktorların kendisine tümörün yayılmasından başka bir şey yapamayacaklarını söyledi. Bunun üzerine anne, oğlunu yurtdışında tedavi ettirmek için bir bağış kampanyası başlattı.

Habere göre, geçtiğimiz yıl başlatılan bağış kampanyasında 100 bin Sterlinin üzerinde para toplandı ve Charlie tedavi için Ankara'da özel bir hastaneye yattı. Tedavi için 30 bin Sterlin (yaklaşık 200 bin TL) harcandı. BBC'ye konuşan Toni Ilsley, Charlie'nin tedaviye yanıt vermesinden çok mutlu olduklarını ancak bir yandan bunu İngiltere'de yapamadıklarından dolayı kızgın olduklarını söyledi. Toni, "Gerekli parayı toplamayıp oğlumu Türkiye'de tedavi ettirmeseydim, şimdiye kadar oğlum ölmüş olabilirdi' diye konuştu.

Tedavisi tamamlandıktan sonra İngilteye'ye dönen Charlie'nin daha sonra ileri bir iyileşme için Almanya'ya gittiği ve tamamıyla iyileşme gösterdiği bildirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Ailenin görüntüleri
Aile fertleri ile röportajlar
Evlerinden görüntüler
Detay görüntüler
Hastaneden görüntüler


İngiltere, Türkiye, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:50 Kaynak: DHA
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