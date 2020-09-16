İNGİLİZ ARAŞTIRMA GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ - Son Dakika

İNGİLİZ ARAŞTIRMA GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

İNGİLİZ Kraliyet Donanmasına ait 'HMS Enterprise' adlı araştırma gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

İNGİLİZ Kraliyet Donanmasına ait 'HMS Enterprise' adlı araştırma gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

'HMS Enterprise' adlı araştırma gemisi saat 07.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. Geminin boğaz geçişine Sahil Güvenlik botları eşlik etti. 'HMS Enterprise'ın geçtiğimiz hafta Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Birleşik Krallık tarafından ortaklaşa düzenlenen arama kurtarma tatbikatına katıldığı belirtildi. Tatbikatin tamamlanmasının ardından Limasol Limanı'ndan ayrılan geminin bir sonraki hedefi ise Karadeniz oldu. Beyrut'taki patlamanın ardından HMS Enterprise gemisinin, Birleşik Krallık tarafından Lübnan'a da yardım amacıyla gönderildiği öğrenildi.

İNGİLİZ ARAŞTIRMA GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

İstanbul Boğazı, Karadeniz, araştırma, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 08:40 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İNGİLİZ ARAŞTIRMA GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ - Son Dakika

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