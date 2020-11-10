İngiliz araştırmacılardan dikkat çeken çalışma: "Covid-19 akıl sağlığını tehdit ediyor" - Son Dakika

İngiltere'de Oxford Üniversitesi'den araştırmacılar yeni tip korona virüs (Covid-19) tanısı konulan kişilerin yüzde 20'sine 90 gün içinde akıl sağlığı bozukluğu tanısı konulduğunu duyurdu.

Oxford Üniversitesi araştırmacılarından yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı yeni bir uyarı geldi. İngiliz araştırmacıların yürüttüğü çalışmaya göre Covid-19 tanısı konulan kişilerin yüzde 20'sinde 90 gün içinde akıl sağlığı bozukluğu baş gösterdi. Çalışmada korona virüs bulaşan ve iyileşen kişilerin geliştirdiği ruh sağlığı sorunları arasında en çok kaygı, depresyon ve uyku bozukluğuna rastlandı. Araştırmaya öncülük eden Profesör Paul Harrison, "Covid-19 geçirenlerin akıl sağlığı sorunları açısından daha büyük risk altında olacağından endişeleniliyor ve bulgularımız bunun muhtemel olduğunu gösteriyor" dedi. Harrison, dünyanın dört bir yanındaki doktorların ve bilim adamlarının Covid-19'a yakalanıp iyileşen kişilerin geliştirdiği akıl sağlığı bozukluğunun nedenlerini acilen araştırması ve yeni tedavilerin belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

The Lancet Psychiatry dergisinde yayınlanan çalışmada, ABD'de 69 milyon kişinin verileri incelendi. Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra 3 ay içinde 5 kişiden 1'inde ilk kez anksiyete, depresyon veya uyku bozukluğu görüldüğü kaydedildi. Çalışmada ayrıca, akıl sağlığı bozukluğu bulunan kişilerin Covid-19'a yakalanma risklerinin yüzde 65 daha fazla olduğu ortaya kondu.

(İHA)