İngiliz Arkeoloji Araştırma Enstitüsü'nde tutulan ata tohumlarına Türkiye el koydu - Son Dakika

İngiliz Arkeoloji Araştırma Enstitüsü'nde tutulan ata tohumlarına Türkiye el koydu

10.10.2020 15:06
İngiliz Arkeoloji Araştırma Enstitüsü'nde tutulan ata tohumlarına Türkiye el koydu, System.String[]

ANKARA'daki İngiliz Arkeoloji Araştırma Enstitüsü'nde tutulan, Anadolu topraklarından toplanan ata tohumlarından oluşan koleksiyona Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerince el konuldu.

ANKARA'daki İngiliz Arkeoloji Araştırma Enstitüsü'nde tutulan, Anadolu topraklarından toplanan ata tohumlarından oluşan koleksiyona Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerince el konuldu. İngiliz The Times gazetesine de haber olan tohumların İngilizler tarafından herhangi bir yasal izin alınmadan toplandığı, tohumlara da yönetmelik gereği el konulduğu ortaya çıktı.

İngiliz The Times gazetesinde yayımlanan haberde Türkiye'nin İngiliz koleksiyonundaki antik ve modern tohumlara el koyduğu yazıldı. Haberde Ankara'daki İngiliz Arkeoloji Araştırma Enstitüsü'nde tutulan tarihi öneme sahip binlerce örneğin, 2 yıl önce hayatını kaybeden arkeobotanikçi Gordan Hillman'ın mirası olduğu belirtilirken, İngiliz Arkeoloji Araştırma Enstitüsü'nün başkanı Stephen Mitchell'in yazdığı mektuba da yer verildi. Haberde, yetkililerin 108 kutu arkeobotanik örnek ile 4 büfe dolusu modern tohum koleksiyonunu Ankara'daki devlet müzelerinde sergilenmek üzere götürdükleri, koleksiyonun bölgedeki binlerce yıllık arkeolojik alanlardan toplanan tohum ve botanik örnekler ile modern tohumlardan oluştuğu ifade edildi.

YÖNETMELİK GEREĞİ EL KONULDUKültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, habere konu olan tohumlara, Türkiye'de yapılan kazılarda çıkarılması dolayısıyla 'Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması, Üretilmesi ve Pazarlanmasına Dair Yönetmelik' gereği el konuldu. Yetkililer, 3 Eylül 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin 4'üncü maddesinde 'Kayıt altına alınmış olan yerel çeşitler ile ilgili işlemler, bakanlığın izin ve denetimi altında gerçekleştirilir. Yerel tohumlar kamu malıdır' hükmünün yer aldığına işaret etti.'SAHADA VE MASADA GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN SON ÖRNEĞİ'

The Times gazetesinde yayımlanan haberde, 73 yıldır Anadolu topraklarından toplanan bu tohumlara ait yasal izin belgelerin olmayışına hiç değinilmediğine dikkat çeken yetkililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesi ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun koordinatörlüğünde yürütülen 'Ata Tohumu' projesini hatırlatarak, "İngilizler, Amerikalılar ve Hollandalıların uzun yıllardır Anadolu'dan topladıkları ata tohumları yeniden, İbrahim Saraçoğlu'nun önderliğinde çıkarılan yönetmelikle Bakanlığımız yetkililerince bizzat geri alındı. 73 yıllık hakimiyet, bir gecede ülkemize geri kazandırıldı. Cumhurbaşkanımızın da bahsettiği gibi 'Dünya beşten büyüktür' ifadesinin bürokraside ve diplomaside sahada ve masada güçlü Türkiye'nin en son yapılan icra örneğidir. İngilizlerin herhangi bir izni olmadığı halde yıllarca gerek kazılardan gerek yüzey araştırmalarından topladıkları Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi öz tohumları tekrar himayemiz altına alındı" değerlendirmesinde bulundu.


İngiliz Arkeoloji Araştırma Enstitüsü'nde tutulan ata tohumlarına Türkiye el koydu
İngiliz Arkeoloji Araştırma Enstitüsü'nde tutulan ata tohumlarına Türkiye el koydu

araştırma, Arkeoloji, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İngiliz Arkeoloji Araştırma Enstitüsü'nde tutulan ata tohumlarına Türkiye el koydu - Son Dakika


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