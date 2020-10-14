İngiliz aşı adayının patronu: Hayat Temmuz 2021'e kadar normale dönmeyecek - Son Dakika

İngiliz aşı adayının patronu: Hayat Temmuz 2021'e kadar normale dönmeyecek

14.10.2020 12:41
İngiliz aşı adayının patronu: Hayat Temmuz 2021'e kadar normale dönmeyecek, System.String[]

İngiltere'nin aşı adayı programının başındaki isim Oxford Üniversitesi'nden Prof Andrew Pollard, normalleşmenin zaman alacağını belirterek, "Yüz maskelerine ve sosyal mesafeye temmuz ayına kadar ihtiyaç duyulacak" dedi.

İngiltere'nin aşı adayı programının başındaki isim Oxford Üniversitesi'nden Prof Andrew Pollard, normalleşmenin zaman alacağını belirterek, "Yüz maskelerine ve sosyal mesafeye temmuz ayına kadar ihtiyaç duyulacak" dedi.

Oxford Üniversitesi'nin AstraZeneca ile yürttüğü aşı adayının başındaki ismi Profesör Andrew Pollard, yaptığı açıklamada hayatın 2021 yazına kadar normale dönmeyeceğini belirterek aşı adaylarından birinin bile başarılı olmasının salgın tedbirlerini ilk etapta hafifletmeyeceğini ifade etti. Prof Pollard, "En savunmasız kişiler bağışıklık kazanana kadar, toplumda bağışıklık oranı yükselene kadar risk olacak" dedi. Profesör Pollard, aşının onay almasından piyasaya sürülmesine kadar geçen sürecin uzun olacağını ifade ederek, bu sürecin günler değil, haftalar süreceğini belirtti. Pollard, koronavirüs aşısında en zorlu bölümün aşının lojistik olarak dağıtımı olacağını vurguladı.


İngiliz aşı adayının patronu: Hayat Temmuz 2021'e kadar normale dönmeyecek

İngiltere, Oxford, Temmuz, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İngiliz aşı adayının patronu: Hayat Temmuz 2021'e kadar normale dönmeyecek - Son Dakika Dünya

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