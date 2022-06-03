Yunan basınındaki habere göre, İngiltere'ye ait "ANVIL POINT" isimli gemi, Kuzey Makedonya 'da " Swift Response 2022" isimli tatbikatı tamamlayan askeri personeli almak üzere dün Dedeağaç Limanı'na geldi.

Kaynak: AA

Makedonya, England, Swift, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İngiliz askeri gemisi Dedeağaç'ta - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.