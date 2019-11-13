Son Dakika Haberleri: İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Adli Tıp Kurumu'na geldi
Son Dakika 3. Sayfa İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Adli Tıp Kurumu'na geldi - Son Dakika

İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Adli Tıp Kurumu'na geldi

6 saat önce

İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Adli Tıp Kurumu'na geldiİSTANBUL - Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü şekilde bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber Adli...

İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Adli Tıp Kurumu'na geldi

İSTANBUL - Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü şekilde bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber Adli Tıp Kurumu'na geldi.

İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Adli Tıp Kurumu'na geldi

Adli Tıp Kurumu, Beyoğlu, İsveç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:32 Kaynak: İHA
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