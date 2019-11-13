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İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Adli Tıp Kurumu'na geldi
6 saat önce
İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Adli Tıp Kurumu'na geldiİSTANBUL - Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü şekilde bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber Adli...
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:32 Kaynak: İHA
İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Adli Tıp Kurumu'na geldi
İSTANBUL - Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü şekilde bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber Adli Tıp Kurumu'na geldi.
Eski İngiliz istihbarat subayının sır ölümüyle ilgili adli tıp uzmanından açıklama: Cinayet gibi gözüküyor Ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayının eşi konuştu: 15 gün önce intihar etmeyi düşündüğünü söylemişti Ölen eski İngiliz istihbarat subayının ofisinin önüne "ailesi adına" çiçek bırakıldı Meraklı vatandaşlar, cesedi görmek için demirlere tırmandılar