İngiliz askerleri, Taliban'ın eline düşmemek burka giyerek kaçmışlar

İngiltere ordusuna bağlı özel birlik olan SAS askerlerinin, başkent Kabil'i ele geçiren Taliban'dan nasıl kaçtıkları ortaya çıktı. 20 kadar İngiliz askeri, bir taksi filosunda Taliban militanlarının barikatlarını geçerek yüzlerce kilometre yol kat etti.

BURKA GİYMİŞLER

Daily Star gazetesinin haberine göre askerler, Taliban bayrakları sallayarak militanları karşılamak için Kabil'e gideceklerini söyledi. İngiliz askerlerin kaçışına Afgan polisinin farklı renklerde burkalar sağlayarak yardım ettiği kaydedildi.

Konuyla ilgili bir kaynak, aylardır Afganistan'da bulunan özel kuvvet askerleri için "Askerler, silah ve mühimmat dışındaki teçhizatlarının çoğunu bıraktı ve burkalarla örtündü. Daha sonra beş taksiyle Kabil'e gittiler." dedi.

"BURKA İŞE YARADI"

Haberde, "Ne zaman bir yol kesmeye denk gelseler, bir Afgan özel kuvvetleri askeri, kadınların çok dindar olduklarını ve Taliban'ı Afganistan'a geri getirmek istediklerini açıkladı. Burka işe yaradı." ifadesine yer verildi.

Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na ulaşan askerlerin, havalimanına mümkün olduğunca yaklaştığı ve sonrasında araçları terk ettiği belirtildi. Askerlerin havalimanına giriş yaptıktan sonra burkaları çıkardığı, bir İngiliz subayı ile temasa geçmelerinin istendiği belirtildi.