İngiliz Astronot 'Uzay Sütyeni' İmzaladı - Son Dakika

The MoonWalk London 15 Mayıs Cumartesi- 16 Mayıs Pazar günlerinde gerçekleşti, teması "Out of this World"dü. Özel bir "Uzay Sütyeni" de bu iki güne damgasını vurdu.

Birleşik Krallık Uzay Ajansı ve the Association for Science and Discovery Centres işbirliği ile Boadicea Design tarafından tasarlanan sütyen astronot Tim Peake tarafından imzalandı. Astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderken giydikleri uzay kıyafeti Sokul'dan yola çıkılarak üretilen sütyen bu hafta çok konuşulacak gibi.

SÜTYENLERİ SÜSLEDİLER

Walk the Walk bir hayır kuruluşu ve topladıkları yardımlar meme kanseriyle savaşta büyük adımlar atılmasına yardım ediyor.

Her yıl Walk the Walk tarafından düzenlenen yürüyüşe katılım müthiş, kadınlı erkekli herkes organizasyonun yapıldığı bölgede giydikleri ilginç kılıklarla geceyarısı ay ışığında yürüyor, adını nereden aldığını anlamak oldukça kolay. Ancak bu yılki faaliyet sanal platformda gerçekleşti ve ay yürüyüşüne yine herkes sütyenlerini süsleyip uzaktan katıldı, kimileri sütyen baskılı tişört giydi, kimileri de sütyenlerini bellerine bağladı ama en önemlisi yaptıkları katımla yine rekor rakamlar toplandı.

Bu yıl Tim Peake'in katkısının elbette rakamın artmasında payı vardır. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mikroenkapsülasyon gibi kanser terapilerinin araştırıldığını hatırlatan Tim Peake'in etkili ve yan etkisi az tedavi yöntemlerini hastalara hızla ulaştırmak için bu organizasyona destek olduğunu öğreniyoruz.

Katılımcılar bu 2 gün süren etkinlik boyunca 100 kilometre - 36 saat yürüdü. Yürüyüşe renk ve motivasyon katan en önemli detay da giyilen ilginç sütyenler. Bir diğer tesadüf ise ilk uzay kıyafetlerinin hem sert hem de hantal olması yüzünden NASA bu probleme çözüm bulmak için araştırma yaparken korse ve sütyen üreticisi Playtex'in yardıma koşmuş olması ve Playtex'in daha yumuşak ve esnek Apollo uzay kıyafetlerinin yapımında büyük rol oynaması. Playtex'in daha önceki yıllarda The Moon Walk sponsorluğu yaptığını da unutmuyoruz!

Daha fazla bilgi için link:

Burada benim ilgimi çeken başlık seslerini duyurmak için bu websitesini seçen erkekler.

Meme kanserinin sadece kadınlarda değil erkeklerde de görüldüğünü ve tehlikelerini hatırlatarak bitiriyoruz yazımızı.