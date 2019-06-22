İngiliz Bakan, İran'ı ziyaret edecek

Orta Doğu 'dan Sorumlu Devlet Bakanı Andrew Murrison'un İran 'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Murrison'un yarın İran'a kısa bir ziyarette bulunacağı duyuruldu.

Yapılan açıklamada, İngiltere'nin İran ile devam eden diplomatik bir diyalogu olduğu belirtilerek, "Bölgesel gerilimin artığı ve nükleer anlaşmanın geleceğinin kritik bir evrede olduğu bu dönemde bu ziyaret, İran yönetimiyle daha açık, dürüst ve yapıcı bir katılıma olanak sağlıyor. Murrison, bölgede gerilimin düşmesi yönünde çağrıda bulunacak ve İngiltere'nin ve uluslararası kamuoyunun endişelerini dile getirecektir" ifadeleri yer aldı.