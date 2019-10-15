İngiliz bakan Londra'daki NATO üyeleri toplantısında Türkiye'yi savununca tepki aldı
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Londra'da gerçekleşen bir NATO toplantısında İngiliz bakanın Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Türkiye'yi savunduğu bilgisi İngiliz basınına yansıdı. Bakanın açıklamalarının tepki topladığı belirtiliyor.
Londra'da gerçekleşen NATO Parlamenterler Asamblesi toplantısında İngiliz bakanın Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Türkiye'yi savunduğu bilgisi İngiliz basınına yansıdı.
The Times ve The Daily Telegraph gazetelerinde yer alan haberlere göre, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace dün Londra'da gerçekleşen oturumda konuşarak, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı değerlendirdi ve şunları söyledi Açıklaması
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:12
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