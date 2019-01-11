İngiliz bakandan 'Brexit felce uğrar' uyarısı
57 dakika önce
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Brexit anlaşmasına ilişkin, "Eğer bu anlaşma reddedilirse, varacağımız yer başka türden bir Brexit değil, Brexit'in felce uğraması olacak.
İngiltere Dışişleri Bakanı
Jeremy Hunt, Brexit anlaşmasına ilişkin, "Eğer bu anlaşma reddedilirse, varacağımız yer başka türden bir Brexit değil, Brexit'in felce uğraması olacak." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:10
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