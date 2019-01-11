Son Dakika Haberleri: İngiliz bakandan 'Brexit felce uğrar' uyarısı

İngiliz bakandan 'Brexit felce uğrar' uyarısı

57 dakika önce

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Brexit anlaşmasına ilişkin, "Eğer bu anlaşma reddedilirse, varacağımız yer başka türden bir Brexit değil, Brexit'in felce uğraması olacak.

İngiliz bakandan 'Brexit felce uğrar' uyarısı, System.String[]
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Brexit anlaşmasına ilişkin, "Eğer bu anlaşma reddedilirse, varacağımız yer başka türden bir Brexit değil, Brexit'in felce uğraması olacak." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:10 

Dışişleri Bakanı, İngiltere, Ekonomi
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