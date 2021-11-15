İngiliz bakanlara göre Fransa ile yaşanan göçmen krizinin arkasında Macron'un "Brexit ceza stratejisi" var - Son Dakika

Times gazetesi, İngiliz bakanların, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un göçmenlerin geçişine İngiltere'yi Brexit'ten dolayı cezalandırmak için izin verdiğine inandığını yazdı.

Times gazetesinde yer alan habere göre, göçmen geçişiyle ilgili İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'in Paris'te Fransız mevkidaşı Gerald Darmanin ile yapacağı görüşmeden somut bir şey çıkması beklenmiyor.

Gazeteye konuşan yetkili, bakanların durumun iyileşmesi konusunda karamsar olduklarını söyledi.

Yetkili, "Fransızların onlara hiçbir şey vereceğini düşünmüyorlar. Seçimler yaklaşırken durumun daha da kötüleşeceğini, bunun Macron'un Brexit ceza stratejisinin bir parçası olduğunu düşünüyorlar." dedi.

Bir İçişleri Bakanlığı yetkilisi de "Seçimden önce (göçmenleri durdurmak için) Fransız vergi mükelleflerinin parasını kullanmak istemiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere ile balıkçılık konusunda da sorun yaşayan Fransa'nın göçmenleri durdurmada isteksiz davrandığı ifade ediliyor.

İngiltere'ye bu ay içinde yaklaşık 2 bin göçmenin geleceği tahmin edilmesine karşın sadece ilk 11 günde 3 bin 780 kişi, Fransa üzerinde ülkeye giriş yaptı.