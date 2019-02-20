Son Dakika Haberleri: İngiliz Barber Müslüman Oldu

İngiliz Barber Müslüman Oldu

23 dakika önce

İngiliz Barber Müslüman oldu -72 yaşındaki İngiliz Barber: "Cemil" ismini aldıMUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan İngiltere uyruklu Clif Peter Barber, İslamiyet'i seçerek Müslüman oldu.

İngiliz Barber Müslüman oldu
-72 yaşındaki İngiliz Barber: "Cemil" ismini aldı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan İngiltere uyruklu Clif Peter Barber, İslamiyet'i seçerek Müslüman oldu. 14 yıldır Fethiye'de yaşayan 72 yaşındaki Barber, "Cemil" ismini aldı.
Bir süredir İslamiyet'e yakın olan Barber, pazartesi günü evinde düştüğünde Müslüman olmaya kara verdi. Barber, bunun üzerine Fethiye Müftülüğüne başvuruda bulundu. Müftülükte düzenlenen ihtida töreninde, kelime-i şehadet getiren Barber, Müslüman olup "Cemil" ismini aldı. Fethiye Müftüsü Hamdi Uzunharman, Barber'e İngilizce Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini kitaplar hediye etti.
Barber, İslamiyet ve Peygamber hakkında okuduklarıyla sevgisinin çok büyüdüğünü, Barber'in Cemil ismini kullanmak istediğini söyledi.
Fethiye Müftüsü Hamdi Uzunharman ise, Barber'in 'Cemil' ismini kullanmak istediğini belirterek; "Bugünden itibaren kendisi Müslüman oldu. Biz de çok mutlu olduk. Allah şehadetini kabul etsin" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:59 Kaynak: İHA

İngiltere, Fethiye, 3. Sayfa
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