Son Dakika Haberleri: İngiliz Başbakan Johnson, Macron'la görüşürken sehpaya ayak uzattı
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İngiliz Başbakan Johnson, Macron'la görüşürken sehpaya ayak uzattı

45 dakika önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Elysee Sarayı'nda bir araya geldiği görüşmede ilginç görüntüler ortaya çıktı.

İngiliz Başbakan Johnson, Macron'la görüşürken sehpaya ayak uzattı, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Almanya ve Fransa'ya yaptığı ziyaretlerde ilginç görüntüler ortaya çıktı. Almanya temasları sırasında elleri arkada gezen Johnson, Macron'la görüşmesinde de ayağını sehpaya uzattı.


Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Elysee Sarayı'nda bir araya geldiği görüşmede ilginç anlar yaşandı.

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Boris Johnson, Cumhurbaşkanı, İngiltere, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:00 
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