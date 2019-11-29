Son Dakika Haberleri: İngiliz Başbakan televizyon programında eriyen buz blokuyla temsil edildi
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İngiliz Başbakan televizyon programında eriyen buz blokuyla temsil edildi

6 saat önce

İngiliz televizyon kanalı Channel 4, çevre konulu bir seçim tartışmasına katılmayı reddeden Başbakan Boris Johnson yerine bir buz blok koyarken, Muhafazakar Parti kanalı tarafsızlık ilkesine karşı geldiği iddiasıyla şikayet etti.

İngiliz Başbakan televizyon programında eriyen buz blokuyla temsil edildi, System.String[]

İngiliz televizyon kanalı Channel 4, çevre konulu bir seçim tartışmasına katılmayı reddeden Başbakan Boris Johnson yerine bir buz blok koyarken, Muhafazakar Parti kanalı tarafsızlık ilkesine karşı geldiği iddiasıyla şikayet etti.

Channel 4, 12 Aralık'taki seçimlerden önce İngiltere'nin tüm ana siyasi partilerinin liderlerini bir tartışma programına davet etti. Ancak Johnson ile Brexit Partisi'nin aşırı sağcı lideri Nigel Farage, programa katılmayı reddetti.

Muhafazakar Parti, Johnson'ın yerine eski Çevre Bakanı Michael Gove'u göndermeyi teklif etse de kanal, programın liderlerle yapıldığını belirterek bunu kabul etmedi.

Programda, Johnson ve Farage, üzerinde dünya haritası olan eriyen buz bloklarıyla temsil edildi. Muhafazakar Parti, bunun üzerine kanalı yayın düzenleme kurumu Ofcom'a şikayet etti.

Şikayet mektubunda, "Muhafazakar Parti, herhangi bir temsil ve katılımdan mahrum edilmeye çalışılıyor." ifadesine yer verildi.

Tarafsızlık ilkesine aykırı yayın yapan kanallara para cezası verebilen Ofcom, sürekli ihlal durumunda ise yayın lisansını iptal edebiliyor.

Ayrıca internet haber sitesi Buzzfeed, isim vermediği bir parti kaynağına dayandığı haberinde, Muhafazakarların yeniden iktidara gelmesi durumunda kanalın yayın lisansının incelenmesini isteyeceğini öne sürdü.

Channel 4, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:22 Kaynak: AA
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