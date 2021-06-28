İngiliz basını, Fenerbahçe'nin teknik direktör Nuno Espirito Santo ile anlaştığını yazdı

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İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'daki görevinden ayrılan 47 yaşındaki teknik direktör Nuno Espirito Santo'nun, Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi. Villas Boas, Fonseca gibi isimlerin ardından bugün İngiliz basınında Fenerbahçe için Santo ismi çok defa yazıldı.

"MESUT ÖZİL KEFİL OLDU"

İngiliz gazeteci Simon Powell, "Santo, doğrudan Fenerbahçe ile görüşüyor. Tottenham'ı geri çevirdi ve Fenerbahçe'nin yeni menajeri olma eşiğinde. Mesut Özil, Wolverhampton'dan tanıdığı Mesut'u tavsiye etti. Kesinlikle oluyor demiyorum ama tüm göstergeler bunun kesinlikle olabileceğini gösteriyor" paylaşımı yaptı.