İngiliz basınında Mesut Özil yorumları: 'Haftada 350 bin sterlini hak etmiyor'

Arsenal'in 10 numarası ve en çok kazanan oyuncusu Mesut Özil, takımının Bakü'de Chelsea'ye 4-1 yenildiği maçtaki kötü performansı nedeniyle İngiliz spor basınının gündeminde.

The Guardian gazetesinin futbol yazarı Amy Lawrence, Türk-Alman futbolcu Özil'in Arsenal teknik direktörü Unai Emery ile aynı takımda bulunmasının mümkün olmadığını yazdı.

i gazetesinin spor şefi Kevin Garside da final maçında Chelsea'li Eden Hazard'ın yeteneklerini sahnelerken Arsenal'in "simyacısı" Özil'in "yattığını" belirtti.

Özil'in final maçında "kayıp" olduğunu yazan The Daily Telegraph gazetesinin futbol yazarı Sam Dean, önümüzdeki sezon takımın gençleşmeye gideceğini yazdı ve Özil'in haftalık 350 bin sterlinlik sözleşmesini hak etmediğini söyledi.

BBC okurları maçın sonunda Arsenalli Eden Hazard'a 10 üzerinden 7,76 not verirken Özil iki takımın da açık ara en düşük notu olan 2,88 almıştı.

Guardian yazarı Lawrence, Özil ve menajer Unai Emery'nin anlaşamadığını ifade ederek, "Önümüzdeki sezon ikisini birden aynı takımda tutmak hata olur" dedi.

Lawrence "kayıp oyun kurucu" dediği Özil'in yeteneklerini ancak eski sezonlara bakınca mümkün olduğunu, Özil'in yerine oyuna giren Joe Willock'un sezonun çoğunu 23 yaş altı takımda geçirmiş olmasına rağmen kısa sürede Özil'den daha fazla katkı verdiğini savundu.

"Özil'e ne oldu? Artık o paslar neden gelmiyor? Vizyonunu ne köreltti?" diye soran Lawrence, yazısına şöyle devam etti:

"Arsenal'e 2013'te geldiğinde hem sahada hem saha dışında oyunu değiştiren bir futbolcuydu.

"Her şey Özil'e Ocak 2018'de devasa bir sözleşme teklif edilmesiyle değişti. Sözleşmeyi sunan Arsenal yöneticisi Ivan Gazidis birkaç ay sonra görevden ayrıldı ve arkasında Arsenal'in nasıl çözeceğini bilemediği bir problem bıraktı.

"Geliri azalan Arsenal, Özil'e haftalık 350 bin sterlin (2,6 milyon TL) ödemeyi kaldıramaz. Özil'in bütün boyunca yaptığı asist ve attığı gollerin toplamı 9. Bu önceki üç sezonda 19, 26 ve 28'di.

"Bir sorun daha var: Arsenal'in en pahalı oyuncusu ile teknik direktörü arasındaki ilişki ikisi için de doğru işlemiyor.

"Önümüzdeki sezon Emery'nin elinden geleni yaparken Özil'in maaş bütçesinin büyük bir kısmını alarak ortada dolanması Arsenal için sağlıklı olmaz.

"Artık 30 yaşında olan Özil sorusu Arsenal'in geleceği için çok önemli. Fakat bu sorunun basit bir cevabı yok."

i gazetesinin spor şefi Kevin Garside da final maçında Chelsea'li Eden Hazard'ın yeteneklerini sahnelerken Arsenal'in "simyacısı" Özil'in "yattığı", Hazard'ın sıradan takımları daha iyi kılarken Özil'in "yeteneklerini sakladığını" yazdı.

Garside, Özil'in bu kötü performansı nedeniyle Arsenal'de maçı çevirecek kimse kalmadığını belirtti.

Özil'in final maçında sahada "kayıp" olduğunu aktaran The Daily Telegraph gazetesinin futbol yazarı Sam Dean ise Arsenal kadrosunun yenilenmesi gerektiğini, Özil'in haftalık 350 bin sterlinlik kontratının hakkını veremediğini yazdı.

Teknik direktör Emery'nin gençlere odaklanmak istediği ve Arsenal'in akademisinin yeni dönemde kilit öneme sahip olacağını belirten Dean, kadroda yer açmak için bazı oyuncuların satılacağını, yıldız oyuncu almak yerine potansiyeli bulunan yıldız adayları alınacağını aktardı.

Dean, Bakü'deki finalde Mesut Özil'in oyundan alınarak 19 yaşındaki Willock'un oyuna girmesinin de Arsenal'in Şampiyonlar Ligi'ni uzaktan izlerken ilerleyeceği yönü gösterdiğini savundu.

Telegraph'ın bir diğer spor yazarı Luke Edwards da final maçının Özil için büyük bir oyuncu olduğunu göstermek açısından önemli bir şans olduğunu fakat Özil'in bu şansı harcadığını, 30 yaşındaki Özil'in önüne bir daha böyle bir şans gelemeyebileceğini yazmıştı.

Edwards, final düdüğünün ardından kaleme aldığı yazıda "Özil ve Arsenal önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'nde olacaklar. Ait oldukları yer orası. İyiler ama müthiş değiller. Arsenal pek çok takımı yenebilir, Özil pek çok oyuncuya üstünlük kurabilir fakat elitlere karşı bunu yapamazlar" ifadelerini kullandı.

Edwards yazısına şöyle devam etti:

"Özil Arsenal'in en büyük sorunu değil ama güçlü yanı da değil. Takımın parası olsaydı bu yaz yerine başkasını alabilirlerdi fakat bir kere daha Avrupa Ligi'nde oynayacakları için paraları yok.

"Arsenal taraftarları onu hala seviyor ama olmasını istedikleri futbolcu olup olmadığı konusunda emin değiller. İşler eskisi gibi değil.

"Özil iyi bir oyuncu ama Arsenal için bir efsane olamayacak. Maçın sonuna yedek kulübesinde giren Özil, önümüzdeki sezon o kulübede daha çok oturacak."