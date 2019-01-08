Son Dakika Haberleri: İngiliz Basınından Brexit'in Erteleneceği İddiası

İngiliz Basınından Brexit'in Erteleneceği İddiası

5 dakika önce

The Daily Telegraph, Brexit Anlaşması'nın onaylanmaması durumunda İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış tarihi olan 29 Mart'ı ertelemeyi düşündüğünü yazdı.

İngiliz Basınından Brexit'in Erteleneceği İddiası, System.String[]
The Daily Telegraph, Brexit Anlaşması'nın onaylanmaması durumunda İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış tarihi olan 29 Mart'ı ertelemeyi düşündüğünü yazdı.

İngiltere merkezli The Daily Telegraph, Brexit sürecine ilişkin yeni bir iddia ortaya attı. İsimleri açıklanmayan üç AB kaynağına dayandırılan haberde, Avrupa ve İngiltere'nin Brexit Anlaşması konusunda ortak karar alamaması durumunda İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecinin uzatılmasının söz konusu olduğu aktarıldı. Haberde, İngiltere'nin, Lizbon Antlaşması'nın AB'den ayrılma koşullarını belirleyen 50. Maddesi'nin uzatılması üzerine nabız yokladığı ifade edildi. Haberde, tarafların Brexit tarihi olan 29 Mart'ı ertelemeyi değerlendirdiği iddia edildi.

İngiltere Brexit Bakanı Stephen Barclay ise Telegraph'ın haberine ilişkin sorulan sorulara "Uzatmak istemiyoruz. 29 Mart'ta AB'den ayrılıyoruz" şeklinde yanıt verdi. Uzatma kararının İngiltere'nin tek taraflı kararı olamayacağını söyleyen Barclay, kararın AB Konseyi'nde oy birliği ile alınması gerektiğini vurguladı.

İngiltere Başbakanı Thresa May ise daha önce yaptığı açıklamalarda ertelemenin olmayacağını, milletvekillerini anlaşmayı kabul etmemeleri durumunda Brexit'in raydan çıkabileceği veya İngiltere'nin herhangi bir anlaşma olmadan AB'den ayrılabileceği yönünde uyarmıştı.

İngiliz milletvekillerinin önümüzdeki hafta May ile AB arasında yapılan anlaşmayı oylamalarının beklenmesi sebebiyle süreç belirsizliğini koruyor. Brexit Anlaşması'nın onaylanması durumunda, İngiltere'nin 2.8 trilyon dolarlık ekonomisi şekillenecek ve Londra'nın ilk iki küresel finans merkezinden biri olma durumunu koruma altına alıp alamayacağı belirlenecek. Onaylanmaması durumunda ise ticaret ana yolları tıkanabilir, finansal piyasalar sarsıntıya uğrayabilir ve dünyanın en büyük beşinci en büyük ekonomisi için tedarik zincirleri altüst olabilir. - LONDRA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:38 Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, İngiltere, Politika
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