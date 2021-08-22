Üye Girişi
İngiliz basınından ilginç iddia: Bin Ladin, öldürülmeden önce Biden'a dokunulmazlık verdi - Son Dakika

İngiliz basınından ilginç iddia: Bin Ladin, öldürülmeden önce Biden'a dokunulmazlık verdi

22.08.2021 16:33

Dünya Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'dan gelen korkutucu görüntüleri konuşurken İngiliz basını ABD Başkanı Biden hakkında konuşulacak bir haber yaptı. Daily Mail'deki habere göre; Bin Ladin'in El Kaide'ye Biden'a suikast düzenlemeye çalışmasını yasakladığı öne sürüldü. Bu kararın gerekçesinin de Biden'ın yetersiz bir başkan olacağı ve ülkeyi krize sokacağına inanması yüzünden aldığı ifade edildi.

ABD'nin ülkeden çekilmesi sonrası 10 günde başkent Kabil'i ve ülke yönetimini ele alan Taliban, binlerce sivilin kentteki havalimanına akın etmesine neden oldu. Bölgeden her gün yürek burkan görüntüler gelirken, 11 Eylül terör saldırısının baş sorumlusu olan Bin Ladin'in 11 yıl önce El Kaide'ye verdiği emir gün yüzüne çıktı.

BİN LADİN, BİDEN'A SUİKAST DÜZENLEMESİNİ YASAKLATTI

Hürriyet'in İngiliz Daily Mail gazetesinden aktardığı habere göre, Bin Ladin 2010 yılında Biden başkanlığının muhtemelen 'ABD'yi bir krize sürükleyeceği' konusunda emrindeki teröristleri uyardı. Ladin, lider olacağını umarak El Kaide'nin Biden'a suikast düzenlemesini yasakladı.

ÖZEL BELEGEYİ ABD ÖZEL KUVVETLERİ LADİN'İN ÖLDÜLDÜĞÜ EVDE BULDU

Gazete bu emre ev sahipliği yapan söz konusu belgenin terör örgütü liderinin 2011 yılında ABD özel kuvvetleri tarafından öldürüldüğü evde bulunduğunu yazdı. Belgenin varlığını ilk kez 2012'de Washington Post'a açıklayan ABD istihbarat analistleri, Obama ya da Petraeus'a yönelik planların hiçbirinin gerçekçi olmadığının da altını çizmişti.

BİN LADİN, ABD TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

ABD'nin Afganistan'ı işgal etme sebeplerinin başında gelen Bin Ladin, 10 yıllık bir uğraşın ardından bulunmuş ve ABD özel kuvvetleri tarafından öldürülmüştü. Bin Ladin ve El Kaide, 1990'larda düzenledikleri saldırılarla isimlerini dünyaya duyurmaya başlamış ancak esas bilinirlikleri 3 bin kişinin hayatını kaybettiği 11 Eylül saldırılarıyla olmuştu.

ÇOK SAYIDA TERÖR SALDIRISININ FAİLİ

Suudi Arabistan doğumlu olan bin Ladin, dünyanın en çok aranan ismiydi. Bin Ladin'in 100 milyonlarca dolarlık şahsi servetinin olduğu ve bunun da El Kaide`nin ana gelir kaynağı olduğu ifade ediliyor. Bin Ladin, 11 Eylül'den önce de FBI'ın en çok arananlar listesinde yer alıyordu.

Usame bin Ladin'in emriyle gerçekleştirildiği sanılan diğer saldırılar arasında Ekim 1993'te Somali`de ABD askerlerine yönelik saldırı, Ağustos 1998'de Doğu Afrika`daki ABD elçiliklerine yönelik 224 kişinin hayatını kaybettiği ikiz bombalama ve EKim 2000`de 17 ABD`li denizcinin öldürülmesi bulunuyor.

İngiliz basınından ilginç iddia: Bin Ladin, öldürülmeden önce Biden'a dokunulmazlık verdi

Tam Gemi Şok Denemeleri, El Kaide, Taliban, Suikast, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiliz basınından ilginç iddia: Bin Ladin, öldürülmeden önce Biden'a dokunulmazlık verdi - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çeşme'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı saldırı vatandaşın kamerasına kaydedilmiş 17:03 Çeşme'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı saldırı vatandaşın kamerasına kaydedilmiş Korkunç kazada ölen 3 gençten geriye 2 saat önce paylaştıkları fotoğraf kaldı 17:00 Korkunç kazada ölen 3 gençten geriye 2 saat önce paylaştıkları fotoğraf kaldı Mahsun Kırmızıgül ve kızı Lavin koronavirüse yakalandı 16:17 Mahsun Kırmızıgül ve kızı Lavin koronavirüse yakalandı
Partisinin afişlerinin yırtıldığını öğrenen Muharrem İnce, Tunç Soyer'e patladı: Kimsin sen, kiminle dans ediyorsun? 16:12 Partisinin afişlerinin yırtıldığını öğrenen Muharrem İnce, Tunç Soyer'e patladı: Kimsin sen, kiminle dans ediyorsun? Genç Türk, Barcelona tarihine geçti! 18 yaşındaki Yusuf Demir, Messi'nin rekoruna ortak oldu 16:08 Genç Türk, Barcelona tarihine geçti! 18 yaşındaki Yusuf Demir, Messi'nin rekoruna ortak oldu Emre Mor, Fatih Karagümrük'le anlaştı 15:59 Emre Mor, Fatih Karagümrük'le anlaştı
Megan Fox'tan şaşırtan cinsellik itirafı: Hemcinslerime aşık olabilirim 15:16 Megan Fox'tan şaşırtan cinsellik itirafı: Hemcinslerime aşık olabilirim Putin, Batı'nın Afgan mülteci planına tepkisi sert oldu: Aşağılayıcı 15:14 Putin, Batı'nın Afgan mülteci planına tepkisi sert oldu: Aşağılayıcı

Son Dakika Haberleri
17:03 Çeşme'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı saldırı vatandaşın kamerasına kaydedilmiş
17:02 Süper Lig'de yılın bombası Galatasaray'dan geliyor! Julian Draxler transferi için harekete geçildi
17:00 Korkunç kazada ölen 3 gençten geriye 2 saat önce paylaştıkları fotoğraf kaldı
16:58 17 yaşındaki sürücünün dehşet yaşattığı dakikalar kameralarda! 1 saniye arayla ölümden kurtuldu
16:33 İngiliz basınından ilginç iddia: Bin Ladin, öldürülmeden önce Biden'a dokunulmazlık verdi
16:12 Partisinin afişlerinin yırtıldığını öğrenen Muharrem İnce, Tunç Soyer'e patladı: Kimsin sen, kiminle dans ediyorsun?
16:10 70 yaşındaki yolcu, tartışmada taraf tutuğunu iddia ettiği otobüs şoförünü bıçaklamak istedi
16:09 Kocasının defalarca dövüp kaçırdığı kadının isyanı sosyal medyaya damga vurdu: Özgecan gibi olmak istemiyorum
16:08 Genç Türk, Barcelona tarihine geçti! 18 yaşındaki Yusuf Demir, Messi'nin rekoruna ortak oldu
16:06 Çekimde göğsü görünen Çağla, bir de bu anları fark etmeden takipçileriyle paylaştı
Yabancı uyruklu kuzenler arasında silahlı çatışma! 1'i kadın 3 kişi yaralandı Yabancı uyruklu kuzenler arasında silahlı çatışma! 1'i kadın 3 kişi yaralandı         
17:04
Süper Lig'de yılın bombası Galatasaray'dan geliyor! Julian Draxler transferi için harekete geçildi Süper Lig'de yılın bombası Galatasaray'dan geliyor! Julian Draxler transferi için harekete geçildi         
17:02
Aldığı 2 milyon liralık hibeyle ailesinin arazisine santral kurdu! Genç kadın girişimci, 4 mahallenin enerji ihtiyacına karşılık veriyor Aldığı 2 milyon liralık hibeyle ailesinin arazisine santral kurdu! Genç kadın girişimci, 4 mahallenin enerji ihtiyacına karşılık veriyor         
16:31
Eğirdir Gölü'nde su çekilmesi 50 metreyi aştı, iskeleler havada kaldı Eğirdir Gölü'nde su çekilmesi 50 metreyi aştı, iskeleler havada kaldı         
16:14
Kocasının defalarca dövüp kaçırdığı kadının isyanı sosyal medyaya damga vurdu: Özgecan gibi olmak istemiyorum Kocasının defalarca dövüp kaçırdığı kadının isyanı sosyal medyaya damga vurdu: Özgecan gibi olmak istemiyorum         
16:09
Çekimde göğsü görünen Çağla, bir de bu anları fark etmeden takipçileriyle paylaştı Çekimde göğsü görünen Çağla, bir de bu anları fark etmeden takipçileriyle paylaştı         
16:06
Büyük saygısızlık! Türk bayrağına silahla ateş edilerek zarar verildi Büyük saygısızlık! Türk bayrağına silahla ateş edilerek zarar verildi         
15:23
Aileler arasındaki kız kaçırma tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 4 yaralı Aileler arasındaki kız kaçırma tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 4 yaralı         
15:15
Cevap sorunun içinde saklıydı! Milyoner'e damga vuran yarışmacı heyecan kurbanı oldu Cevap sorunun içinde saklıydı! Milyoner'e damga vuran yarışmacı heyecan kurbanı oldu         
14:41
Yargıtay'dan örnek karar! İş yerinin sırlarını kopyalayan çalışanlara ceza uygulanabilecek Yargıtay'dan örnek karar! İş yerinin sırlarını kopyalayan çalışanlara ceza uygulanabilecek         
14:37
İngiliz araştırmacılar Delta varyantının yeni belirtilerini açıkladı: Yüksek ateş ve nefes darlığına dikkat İngiliz araştırmacılar Delta varyantının yeni belirtilerini açıkladı: Yüksek ateş ve nefes darlığına dikkat         
14:34
Afyonkarahisar'da su kaynakları tükendi! 150 yıllık pınarın son hali içler acıttı Afyonkarahisar'da su kaynakları tükendi! 150 yıllık pınarın son hali içler acıttı         
14:25
Taliban'dan direnişin son kalesi Pencşir'e siyasi anlaşma teklifi gitti Taliban'dan direnişin son kalesi Pencşir'e siyasi anlaşma teklifi gitti         
13:13
Oğlunun cebinde gördüğü 10 lira ile cinsel istismarı ortaya çıkaran anne, mahkeme kararına tepki gösterdi Oğlunun cebinde gördüğü 10 lira ile cinsel istismarı ortaya çıkaran anne, mahkeme kararına tepki gösterdi         
11:08
Türk filmlerini aratmayacak olay! İş başvurusunda Gökhan Gönül'ün öz kardeşi olduğunu öğrendi Türk filmlerini aratmayacak olay! İş başvurusunda Gökhan Gönül'ün öz kardeşi olduğunu öğrendi         
10:13
Evdeki elektrik sigortasını açınca yılanla karşılaşan aile büyük panik yaşadı Evdeki elektrik sigortasını açınca yılanla karşılaşan aile büyük panik yaşadı         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2021 17:27:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiliz basınından ilginç iddia: Bin Ladin, öldürülmeden önce Biden'a dokunulmazlık verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement