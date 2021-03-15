İngiliz basınından Kraliçe II. Elizabeth karikatürüne tepki - Son Dakika

Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile kraliyet ailesinden ayrılan Sussex Düşesi Meghan Markle'ın karikatürünü yayınladı. Karikatürde II. Elizabeth'in "ırkçı" olarak yansıtılması İngiliz basını tarafından eleştirildi.

İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakan Meghan Markle ve Prens Harry'nin geçtiğimiz hafta Oprah Winfrey ile yaptıkları röportajın ardından İngiltere kraliyet ailesine karşı yöneltilen ırkçılık iddiaları hem İngiltere hem de dünya basınında geniş yer aldı. Markle'ın kraliyet ailesinde ırkçılıkla karşılaştığına yönelik yaptığı açıklamaların ardından Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo, 25 Mayıs 2020'de ABD'de ırkçılık nedeniyle öldürülen siyahi George Floyd'un öldürülmesine atıfta bulunarak bir karikatür yayınladı. Yayınlanan karikatürde İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ırkçı ABD polisi olarak, Markle'ın ise öldürülen George Floyd olarak tasvir edilmesinin ardından karikatür İngiltere'de büyük tepkilere neden oldu. Charlie Hebdo'nun Müslümanlara yönelik çirkin karikatürleri "basın özgürlüğü" olarak nitelendirilirken, İngiltere Kraliçesine yönelik karikatürler ise tepki ile karşılandı.

THE SUN: "İĞRENÇ"

The Sun gazetesi, karikatürü okuyucularıyla paylaştığı haberinde "iğrenç" başlığını kullandı. Haberde, derginin satışlarını arttırmak amacı ile Floyd cinayeti ve kraliyet ailesine yöneltilen ırkçılık iddialarıyla dalga geçtiği ifade edildi.

TİMES: "ÖFKE UYANDIRDI"

Times gazetesinde ise Charlie Hebdo'nun yayınladığı karikatürün öfke uyandırdığı ve halk tarafından sosyal medyada eleştirildiği ifade edildi. Times, Charlie Hebdo'nun siyasi ve dini liderlere yönelik saldırılarıyla daha önce 20'den fazla ülkede Fransa'nın büyükelçiliklerinin geçici olarak kapatılmasına sebep olduğunu belirtti.

PRENS WİLLİAM: "KRALİYET AİLESİ IRKÇI DEĞİLDİR"

The Guardian gazetesi, Markle'ın kraliyet ailesindeki ırkçılık iddialarından sonra Charlie Hebdo'nun yayınladığı karikatürde Markle'ın II. Elizabeth'in önünde dizleri üzerinde çökerek "nefes alamıyorum" dediğini ve bu yüzden kraliyet ailesinden ayrıldığını yansıttığını yazdı. Guardian, İngiltere'nin ırk eşitliği düşünce kuruluşu olan Runnymede Trust'ın karikatür hakkında "her düzeyde yanlış" açıklamasında bulunduğunu belirtti. Guardian ayrıca haberinde, Prens William'ın ırkçılık iddialarına karşı "Biz ırkçı bir aile değiliz" açıklamasına da yer vererek, bu karikatürün kraliçenin sevenlerini kızdırdığını yazdı.

Markle ve Prens Harry, Oprah Winfrey ile yaptıkları röportajda kraliyet ailesinin ırkçılık yaptığına yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Markle, oğlunun ten renginin ne kadar koyu olacağından endişelenildiğini ve bu nedenle prens unvanı alamadığını ifade etmişti. Markle ayrıca, sarayda yaşarken intihara meyilli olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Charlie Hebdo'nun ofisine 7 Ocak 2015 yılında Cezayir asıllı Cherif ve Said Kouachi kardeşler tarafından düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmişti.

(Aylin Karadeniz/İHA)