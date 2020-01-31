İngiliz Beston ile oğlunun kalbinin nakledildiği Tayfun Erdem panelde buluştu - Son Dakika

Karşıyaka Belediyesi, 14 yıl önce Bodrum'da beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden oğlunun kalbini Tayfun Erdem'e bağışlayan İngiliz anne Julie Beston ile bu nakil sonrası yaşama tutunan genci düzenlediği panelde bir araya getirdi.

Karşıyaka Nikah Evinde düzenlenen " İngiltere'den Türkiye'ye bir organ bağışının hikayesi" isimli panele, Tayfun Erdem ve annesi Melek Erdem, İngiliz anne Beston ve Erdem'in nakil ameliyatında görev alan Ege Üniversitesi (EÜ) Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pelin Öztürk katıldı.

Tayfun Erdem, yaptığı konuşmada, 2006'da kendisine kalp yetmezliği teşhisi konduğunu, İngiliz anne Julie Beston'ın oğlunun kalbinin bağışlanmasıyla yeniden sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Yaklaşık 10 yıl boyunca Beston ailesine ulaşmaya çalıştığını kaydeden Erdem, "Sonunda sosyal medyadan bunu gerçekleştirdim. İngiltere'ye gidip aile ile tanıştığım günü hala unutamıyorum. Anne Beston, bana sık sıkı sarılarak oğlunun bendeki emaneti olan kalbinin atışlarını dinledi. Dakikalarca ağladık." dedi.

Karşıyaka Belediyesinin düzenlediği etkinlik sayesinde ilk kez onunla bir panele konuşmacı olarak katıldıklarını belirten Erdem, organ bağışı konusunda çok duyarlı olunması gerektiğine işaret etti.

İngiliz anne Beston da oğlunu kaybettiğini ama başka birinin hayatını kurtarmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Tayfun'u kendisine çok yakın hissettiğini belirten Beston, "O benim oğlum gibi oldu. Onunla zaman geçirince ve konuşunca mutlu oluyorum. Organ bağışı çok önemli. Buradan herkese organlarını bağışlamaları çağrısını yapıyorum." diye konuştu.

EÜ Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pelin Öztürk de Türkiye'de organ bağışların beklenilen düzeyde olmadığına işaret etti.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da böyle özel bir buluşmaya ev sahipliği yaptıkları için çok mutlu olduklarını kaydetti.

Organ bağışının önemine bir kez daha dikkat çekmek istediklerini vurgulayan Tugay, "Ülkemizde yaşama tutunabilmek için organ nakli bekleyen binlerce hasta varken ne yazık ki organ bağışı istenen düzeyde değil. Bu konuda halkımızı bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.