İngiliz bilim insanları endişeli: Güney Afrika mutant virüsü aşıya karşı bağışıklık kazanmış olabilir - Son Dakika

İngiliz bilim insanları endişeli: Güney Afrika mutant virüsü aşıya karşı bağışıklık kazanmış olabilir

04.01.2021 14:28
İngiliz bilim insanları endişeli: Güney Afrika mutant virüsü aşıya karşı bağışıklık kazanmış olabilir, System.String[]

İngiliz bilim insanları, Güney Afrika'nın süper bulaşıcı olduğu belirtilen mutant koronavirüs türünün aşıya karşı bağışıklık geliştirmiş olabileceğinden büyük endişe duyuyor.

Bilim insanları, Güney Afrika'dan gelen yeni mutant koronavirüs türünün, geliştirilen aşılara karşı dirençli olabileceği konusunda uyardı. Kanadalı immünoloji uzmanı Profesör John Bell, süper bulaşıcı yeni varyantın tüm dünyada uygulanan koronavirüs aşılarıyla engellenip engellenemeyeceği konusunda "büyük bir soru işareti" bulunduğunu söyledi.

"ENDİŞELERİN KAYNAĞI PROTEİN YAPISINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER"

Oxford Üniversitesi bilim insanı ayrıca Güney Afrika'da keşfedilen türü, İngiltere'de keşfedilen türden "daha endişe verici" olduğunu çünkü daha bulaşıcı olduğunu söyledi. İngiliz basınına konuşan Bell, 'Güney Afrika formuyla endişelerin kaynağı, türün protein yapısındaki önemli değişikliklerdir. Ancak bu farklılıkların aşıların etkilerini tamamen ortadan kaldıracak kadar ciddi olmadığını düşünüyorum' dedi.

"BİR KEDİ FARE OYUNUNA YAKALANACAĞIZ"

'Virüsün tamamen ortadan kaldırılması için bütün insanların aşılanması gerekiyor, bu aylar hatta yıllar sürebilir. Herkes sakin kalmalı. Her şey yoluna girecek' diye ekledi. Ancak Bell, virüsün başka değişkenler ortaya çıkardıkça bir "kedi ve fare" oyununa yakalanacağımızı söyledi.

Güney Afrika'nın mutant koronavirüs türü 501.V2, geçtiğimiz ay keşfedilmişti. Bu türün bilinen koronavirüs türlerinden daha ölümcül olduğu düşünülmüyor ancak son derece bulaşıcı olduğu tahmin ediliyor.

"DAHA FAZLA KİŞİYE BULAŞACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

İngiltere'de Güney Afrika mutant virüsünün tespit edilmesinin ardından soruları yanıtlayan Warwick Üniversitesi'nden moleküler onkolog Profesör Lawrence Young, 'Eğer bu tür, Güney Afrika'dan gelen verilerin gösterdiği kadar bulaşıcıysa, o zaman son zamanlarda sadece birkaç vakayı tanımlamak, muhtemelen sadece bir ipucu. Buzdağının görünen yüzü sanırım. Bu tür şu ana kadar sadece birkaç kişide tespit edilmiş olabilir ancak mutant virüsün aramızda dolaştığını ve daha fazla kişiye bulaşacağını düşünüyorum.' dedi.

İngiliz bilim insanları endişeli: Güney Afrika mutant virüsü aşıya karşı bağışıklık kazanmış olabilir

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Son Dakika Dünya İngiliz bilim insanları endişeli: Güney Afrika mutant virüsü aşıya karşı bağışıklık kazanmış olabilir - Son Dakika Dünya


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