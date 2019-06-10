Son Dakika Haberleri: İngiliz çevreciler Didim koylarını temizledi
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İngiliz çevreciler Didim koylarını temizledi

5 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan bir grup İngiltere vatandaşı çevreci, koylardaki çöpleri topladı.

İngiliz çevreciler Didim koylarını temizledi, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan bir grup İngiltere vatandaşı çevreci, koylardaki çöpleri topladı.
İlçede yaşayan bir grup İngiliz'in kurduğu "Plogging in Didim" grubu, koyları temizlemek için tekneyle denize açıldı.
Koya yanaşan tekneden yüzerek kıyıya çıkan İngilizler, balık çiftliklerinden kaynaklanan atıklar ve piknik yapanların kirlettiği alanları temizledi.
Türk vatandaşlarının da destek verdiği etkinlikte, toplanan çöpler kıyıya çıkartıldı.
Grup üyelerinden Karen Clough, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 kişiyle kurdukları grubun 200'den fazla gönüllüye ulaştığını söyledi.
Ayda 4 gün çeşitli koy ve sahilleri temizlediklerini anlatan Clough, "Amacımız doğayı ve çevreyi temizlemek. Doğayı korumak istiyoruz. Buralar temiz olsun ki daha fazla turist gelsin ve bu güzellikleri görsün. İnsanlardan tek istediğimiz doğayı kirletmesinler." diye konuştu.
Didim'e yeni taşındığını aktaran Tuncer Uzun da İngilizlerin bu örnek davranışını görünce çok etkilendiğini ve onlara katılarak doğaya sahip çıktığını dile getirdi.
Resmi kurumlardan da destek beklediklerini belirten Uzun, bu halkanın büyüdükçe daha faydalı olacağını da sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:26 Kaynak: AA
Aydın, İngiltere, Didim, Güncel
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