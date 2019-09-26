Son Dakika Haberleri: İngiliz çift, tatile geldikleri Didim'de evlendi
Son Dakika Güncel Haber

İngiliz çift, tatile geldikleri Didim'de evlendi

1 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesine tatile gelen İngiltere vatandaşı çift, düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.

İngiliz çift, tatile geldikleri Didim'de evlendi, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesine tatile gelen İngiltere vatandaşı çift, düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.

İngiltere'de yaşayan Suzana-Gerard Baron çifti, bir süre önce tatil için Didim ilçesine geldi.

Didim'de yerleşik İngilizlerin fazla olması ve ilçeyi sevmelerinden dolayı nikahlarını burada yapmaya karar veren çift, evlenmek için Didim Belediyesine başvurdu.

Başvurularının tamamlanmasının ardından çiftin nikahı, Didim Belediyesi nikah memuru İrfan Salan tarafından tarihi Apollon Tapınağı'nın yanında kıyıldı.

İngiltere, Aydın, Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deprem Kahini Frank Hoogerbeets'in "Alarmda olun" sözleri tekrar gündem oldu
Rapçi Khontkar'a uyuşturucuya özendirme ve bulundurma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi Lokantada depreme yakalanan vatandaş herkes kaçarken yemeğine devam etti İTÜ'den büyük İstanbul depremiyle ilgili son dakika açıklaması: Kritik bir gösterge

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 21:53:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiliz çift, tatile geldikleri Didim'de evlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]