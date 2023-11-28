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Sürekli eşyaları çalınan çift hırsızı odaya yerleştirdikleri gizli kamerayla yakaladı! - Son Dakika

Sürekli eşyaları çalınan çift hırsızı odaya yerleştirdikleri gizli kamerayla yakaladı!

İspanya'nın Benidorm şehrinde tatilde olan İngiliz çift, otel odalarında sürekli olarak sigara ve parfümlerinin kaybolması üzerine gizli kamera yerleştirdi. Kamera görüntülerini inceleyen çift, temizlik görevlisi kadının 5,000 sterlin değerindeki eşyalarını çaldığını fark etti. Çift, olayı polise bildirerek, görüntüleri teslim etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, ancak kadının tutuklanıp tutuklanmadığı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Sürekli eşyaları çalınan çift hırsızı odaya yerleştirdikleri gizli kamerayla yakaladı!
28.11.2023 - 14:19,  Güncelleme: 14:26
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İspanya'nın Benidorm şehrinde tatilde olan İngiliz çifti, sürekli sigara ve parfümleri kaybolunca, kaldıkları otel odasına gizli kamera yerleştirdi. Kamera görüntülerini izleyen çift, otelde temizlik görevlisi olarak çalışan kadının 5,000 sterlin değerinde para ve değerli eşyaları iç çamaşırı ve sütyenin içine saklayarak çaldığını gördü. Çift, olayı polise bildirerek, görüntüleri teslim etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SÜREKLİ EŞYALARININ ÇALINDIĞINI FARK ETTİLER

53 yaşındaki Sue ve 47 yaşındaki Alastair çifti, yaptıkları açıklamada, otelde kaldıkları ilk günlerde her şeyin normal olduğunu fakat birkaç gün sonra temizlik görevlisi değiştikten sonra masa üstünde bulunan sigara paketleri ve parfüm şişelerinin kaybolması üzerine odaya gizli kamera yerleştirdiklerini görüntüleri izleyince temizlikçi kadının odalarından hırsızlık yaptığını gördüklerini söyledi.

İngiliz Çiftin Tatilinde Hırsızlık Şoku: Temizlik Görevlisi Gizli Kamera ile Yakalandı

GÖRÜNTÜLERİ POLİSE TESLİM ETTİLER

Olayın ardından çift polise şikayette bulundu ve görüntüleri polise teslim etti. Olay ile ilgili soruşturma açılırken kadının tutuklanıp tutuklanmadığı hakkında açıklama yapılmadı

İngiliz Çiftin Tatilinde Hırsızlık Şoku: Temizlik Görevlisi Gizli Kamera ile Yakalandı
İngiliz Çiftin Tatilinde Hırsızlık Şoku: Temizlik Görevlisi Gizli Kamera ile Yakalandı
İngiliz Çiftin Tatilinde Hırsızlık Şoku: Temizlik Görevlisi Gizli Kamera ile Yakalandı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Güvenlik

İspanya, Güvenlik, Hukuk, Turizm, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sürekli eşyaları çalınan çift hırsızı odaya yerleştirdikleri gizli kamerayla yakaladı! - Son Dakika
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