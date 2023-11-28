Sürekli eşyaları çalınan çift hırsızı odaya yerleştirdikleri gizli kamerayla yakaladı!

İspanya'nın Benidorm şehrinde tatilde olan İngiliz çifti, sürekli sigara ve parfümleri kaybolunca, kaldıkları otel odasına gizli kamera yerleştirdi. Kamera görüntülerini izleyen çift, otelde temizlik görevlisi olarak çalışan kadının 5,000 sterlin değerinde para ve değerli eşyaları iç çamaşırı ve sütyenin içine saklayarak çaldığını gördü. Çift, olayı polise bildirerek, görüntüleri teslim etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SÜREKLİ EŞYALARININ ÇALINDIĞINI FARK ETTİLER

53 yaşındaki Sue ve 47 yaşındaki Alastair çifti, yaptıkları açıklamada, otelde kaldıkları ilk günlerde her şeyin normal olduğunu fakat birkaç gün sonra temizlik görevlisi değiştikten sonra masa üstünde bulunan sigara paketleri ve parfüm şişelerinin kaybolması üzerine odaya gizli kamera yerleştirdiklerini görüntüleri izleyince temizlikçi kadının odalarından hırsızlık yaptığını gördüklerini söyledi.

GÖRÜNTÜLERİ POLİSE TESLİM ETTİLER

Olayın ardından çift polise şikayette bulundu ve görüntüleri polise teslim etti. Olay ile ilgili soruşturma açılırken kadının tutuklanıp tutuklanmadığı hakkında açıklama yapılmadı