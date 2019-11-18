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İngiliz damada Türk usulü düğün

6 saat önce

Eğitim gördükleri Eskişehir'de tanışıp evlenme kararı alan Gamze Doğan ile İngiliz Peter Strand, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Türk geleneklerine uygun yapılan düğünle dünyaevine girdi.

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Eğitim gördükleri Eskişehir'de tanışıp evlenme kararı alan Gamze Doğan ile İngiliz Peter Strand, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Türk geleneklerine uygun yapılan düğünle dünyaevine girdi.

Yüksek lisans için Eskişehir'e gelen elektrik mühendisi 37 yaşındaki İngiliz Peter Strand ile Anadolu Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde okuyan Kahramanmaraşlı 33 yaşındaki Gamze Doğan, ortak arkadaşları sayesinde tanıştı. Nişanlarını 2017'de yapan çift, Elbistan'da düzenlene törenle dünyaevine girdi.

Türk geleneklerine uygun yapılan, halayların çekilip yöresel oyunların oynandığı düğünde İngiliz damadı, arkadaşları yalnız bırakmadı.

Gelin Gamze Doğan, hayatının en mutlu gününü yaşadığını belirterek, "Onunla evlendiğim için çok mutluyum. Elbistan'ın ilk yabancı damadı Peter oldu. Peter, davullu zurnalı Türk düğünü yapmak istedi. Elbistan'ımızın davullu zurnalı geleneksel düğünüyle hayatımızı birleştiriyoruz." diye konuştu.

Peter Strand ise çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Ailem Gamze ile evlenmemden çok mutlu oldu. Gamze'nin İngiltere'ye gelmesini bekliyorlar. Bu şehrin insanları ve Gamze'nin ailesi çok arkadaş canlısı. Artık her fırsatta Elbistan'a gelmek istiyorum." dedi.

Anne Gülsüm Doğan ise "Peter ile Gamze'nin mutluluğu benim mutluluğumdur. Kızım ilk bahsettiğinde çok şaşırdım ama onun mutluluğu için onay verdim." ifadelerini kullandı.

Amca Ali Doğan ise "Onlar birbirini sevdikten sonra kimsenin söyleyeceği bir sözü olamaz. Onların mutluluğu her şeyin üstünde." değerlendirmesinde bulundu.

Kahramanmaraş, Eskişehir, Elbistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:28 Kaynak: AA
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