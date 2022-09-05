İngiliz danışmanlık şirketi: Enflasyon ve savaş toplumsal çatışma riskini artırdı - Son Dakika
Üye Girişi

İngiliz danışmanlık şirketi: Enflasyon ve savaş toplumsal çatışma riskini artırdı

05.09.2022 17:50
İngiliz danışmanlık şirketi: Enflasyon ve savaş toplumsal çatışma riskini artırdı

İngiliz danışmanlık şirketi Verisk Maplecroft, yüksek enflasyon ve Ukrayna'da devam eden savaşın oluşturduğu olumsuz koşulların gelecekte pek çok ülkede çatışma riskini artırdığını bildirdi.

İngiliz danışmanlık şirketi Verisk Maplecroft, yüksek enflasyon ve Ukrayna'da devam eden savaşın oluşturduğu olumsuz koşulların gelecekte pek çok ülkede çatışma riskini artırdığını bildirdi.

Danışmanlık şirketinin hazırladığı "2022 Politik Risk Görünümü" raporunda yer verilen "Sivil Huzursuzluk Endeksine" göre, 198 ülkeden 101'inde, bu yılın üçüncü çeyreğinde sivil çatışma yaşanması yönündeki riskin artış gösterdiği belirtildi.

Raporda, son dönemde rekor seviyede artış gösteren enflasyonist baskıların ve Ukrayna'daki savaşın oluşturduğu olumsuz koşulların bu ülkelerde sivil çatışmaları tetikleyebileceği bildirildi.

Raporda, çatışma riskinin artış kaydettiği ülke sayısı dikkate alındığında, 2022 yılının üçüncü çeyreği itibariyle endeksin danışmanlık şirketi tarafından hazırlanmaya başlandığı 2016'dan bu yana en yüksek en artışın kaydedildiği belirtildi.

Bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla küresel ölçekte 43 ülkede sivil çatışma riskinin azaldığının görüldüğü belirtilen raporda, son dönemde artan hayat pahalığının Avrupa Birliğinden (AB), Sri Lanka'ya, Peru'dan Kenya'ya, Ekvador'dan ve İran'a uzanan gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde halk arasında hoşnutsuzluğu artırdığı kaydedildi.

Danışma şirketinin raporunda, daha önce 2020 yılında yapılan araştırmada Ağustos 2022 itibarıyla 75 ülkede sivil çatışma risklerinin artmasının beklendiği, fakat bu yılın ağustos ayına varıldığında ise aradan geçen zamanda sivil çatışma riskinin 120 ülkede yükseldiğine işaret edildi.

Raporda, dünyada ülkelerin yüzde 80'inden fazlasında hali hazırda enflasyonun yüzde 6 seviyesinin üzerinde seyrettiği, bunun da sosyo-ekonomik riskin kritik seviyelere ulaşmasına zemin hazırladığı vurgulandı.

Rapordaki ülkelerin yaklaşık yarısının sivil çatışma potansiyeli açısından "yüksek" ya da "aşırı riskli" olarak sınıflandırıldığı, ülkelerin büyük çoğunluğunda ise gelecek altı ay içerisinde mevcut risklerin daha da artmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Şirketin raporunda, Rusya ve Ukrayna arasında giderek artan gerilimin etkilerinin Avrupa'yı da etkisi altına aldığı ifade edilerek, Avrupa'da çatışma risklerinin en sert şekilde Ukrayna, Bosna-Hersek, İsviçre, Hollanda, Almanya'da yükseldiği belirtildi.

Raporda, gelecek dönemde hayat pahalılığı nedeniyle halk arasında artan gerilimin kendisini daha çok grev ve protestolarla göstermesinin beklendiği belirtildi.

Verisk Maplecroft'un Baş Analisti Jimena Blanco, olası sivil çatışmaların gündelik yaşamın akışına zarar verebileceğini, özellikle gelecek dönemde ucu hükümeti devirmeye gidebilecek kadar sert halk ayaklanmalarının oluşabileceği uyarısında bulundu.

YORUMLAR
500
İtalya'da aşırı sağcı lider Salvini, Rusya'ya uygulanan yaptırımlara karşı çıkmayı sürdürdü İtalya'da aşırı sağcı lider Salvini, Rusya'ya uygulanan yaptırımlara karşı çıkmayı sürdürdü 'İİT Üye Devletleri Ulusal Düzenleyici İlaç Otoriteleri Başkanları 2. Toplantısı' başladı 'İİT Üye Devletleri Ulusal Düzenleyici İlaç Otoriteleri Başkanları 2. Toplantısı' başladı
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiliz danışmanlık şirketi: Enflasyon ve savaş toplumsal çatışma riskini artırdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:35 Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı! 5 futbolcu listeye eklenmedi
17:33 Şevket Çoruh'tan 16 yıldır oynadığı Arka Sokaklar'a veda: Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm
17:01 Şarkıcı Yeliz hastalığını ilk kez açıkladı: Kan testinden sonra lösemi olduğumu öğrendim
16:47 CHP liderinin "Uzlaşılırsa ben adaylığa hazırım" sözleri muhalifleri çılgına çevirdi: Kılıçdaroğlu aday olma
16:46 Silivri Cezaevi'nin adı 'Marmara' oldu! Belediye Başkanı talep etmişti
16:42 Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı! Jesus yeni transferin üzerine çizik atarak kadroya almadı
16:41 Ankaragücü maçında saldırgan taraftara müdahale eden Josef, sessizliğini bozdu: Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum
16:31 Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kötü ekonomi' yorumu: Toplumun yüzde 90'ı namaz kılmıyor
16:25 Beşiktaş'tan skandal Ankaragücü maçı hakkında yeni açıklama: Josef'in kırmızısını iptal edin
16:59 İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ işçilerinden "düşük maaş" protestosu! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri hatırlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 17:50:38. #1.12#
SON DAKİKA: İngiliz danışmanlık şirketi: Enflasyon ve savaş toplumsal çatışma riskini artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement