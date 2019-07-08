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İngiliz dev Türkiye’den çıktı

1 saat önce

Superbahis'i 2011'de yaklaşık 125 milyon sterline satın alan dünya devi GVC, şimdi de Türkiye'deki operasyonunu sattı.

İngiliz dev Türkiye’den çıktı, System.String[]
Superbahis'i 2011'de yaklaşık 125 milyon sterline satın alan dünya devi GVC, şimdi de Türkiye'deki operasyonunu sattı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 07:37 
Türkiye, Ekonomi
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