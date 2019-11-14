Son Dakika Haberleri: İngiliz devi Arsenal, Merih Demiral'ın peşinde!
Son Dakika Spor İngiliz devi Arsenal, Merih Demiral'ın peşinde! - Son Dakika Spor

İngiliz devi Arsenal, Merih Demiral'ın peşinde!

6 saat önce

İngiliz basını, Arsenal'in Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral için 34 milyon Pound ödemeyi gözden çıkardığını yazdı.

İngiliz devi Arsenal, Merih Demiral'ın peşinde!, System.String[]

İngiliz basını, Arsenal'in Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral için 34 milyon Pound ödemeyi gözden çıkardığını yazdı.


Gösterdiği başarılı performansla basamakları bir bir çıkan milli futbolcu Merih Demiral'ın talipleri artıyor. Bu yaz İtalyan ekibi Juventus'a transfer olan Merih, şimdi de İngiliz devi Arsenal'in radarında. İngiliz basınında yer alan habere göre Arsenal'in, genç defans oyuncusunu kadrosuna katmak için Juventus'a 34 milyon Pound ödemeye hazır olduğunu belirtildi. Haberde ayrıca İngiliz takımının scout ekibinin A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile oynayacağı karşılaşmayı izleyeceği ifade edildi.


21 yaşındaki futbolcu, bu sezon Juventus ile 1 resmi maçta görev alırken, milli takımın ise savunma hattında değişilmez isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor.


Merih, yaz transfer döneminde Sassuolo'dan 18 milyon Euro bedelle Juventus'a transfer olmuştu. - İSTANBUL

merih demiral, Juventus, Arsenal, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Arsenal ve Manchester United, Merih'i TT Stadı'nda izleyecek!
Yeni kimlikle ATM'den para çekilebilecek İzlandalılar Türkiye'deki karşılamadan çok memnun kaldı: Şımartıldık Sergen Yalçın'ın cezasında indirime gidildi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 18:24:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiliz devi Arsenal, Merih Demiral'ın peşinde!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]