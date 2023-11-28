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Yıldız futbolcular kadroda yok! Manchester United, İstanbul'a tam 7 eksikle geliyor - Son Dakika

Yıldız futbolcular kadroda yok! Manchester United, İstanbul'a tam 7 eksikle geliyor

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Manchester United, maç kadrosunda yer almayacak isimleri açıkladı. Mason Mount, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Jonny Evans, Christian Eriksen ve Casemiro'nun sakatlıkları, Marcus Rashford'un ise kırmızı kart cezası sebebiyle kadroda yer almayacağı belirtildi.

28.11.2023 - 00:01,  Güncelleme: 00:05
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Manchester United, maç öncesi kadroya alınmayan oyuncuları açıkladı.

7 İSİM KADRODA YOK

İngiliz devinden yapılan açıklamada, Mason Mount, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Jonny Evans, Christian Eriksen ve Casemiro'nun sakatlıkları sebebiyle, Marcus Rashford'un ise kırmızı kart cezası sebebiyle kadroda yer almayacağı öğrenildi.

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Takımın yıldızlarından olan ve sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan golcü futbolcu Rasmus Höjlund'un ise kadroda yer alması bekleniyor.

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Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Manchester United, Marcus Rashford, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Yıldız futbolcular kadroda yok! Manchester United, İstanbul'a tam 7 eksikle geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yıldız futbolcular kadroda yok! Manchester United, İstanbul'a tam 7 eksikle geliyor - Son Dakika
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