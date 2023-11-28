Yıldız futbolcular kadroda yok! Manchester United, İstanbul'a tam 7 eksikle geliyor

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Manchester United, maç öncesi kadroya alınmayan oyuncuları açıkladı.

7 İSİM KADRODA YOK

İngiliz devinden yapılan açıklamada, Mason Mount, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Jonny Evans, Christian Eriksen ve Casemiro'nun sakatlıkları sebebiyle, Marcus Rashford'un ise kırmızı kart cezası sebebiyle kadroda yer almayacağı öğrenildi.

HOJLUND'UN DURUMU BELLİ DEĞİL

Takımın yıldızlarından olan ve sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan golcü futbolcu Rasmus Höjlund'un ise kadroda yer alması bekleniyor.