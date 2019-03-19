İngiliz Devleti Sahte Belgelerle Basını Yönlendirmiş

İngiliz devletinin, Soğuk Savaş boyunca sahte belgelerle basını yönlendirdiği ortaya çıktı.

İngiliz devletinin, Soğuk Savaş boyunca sahte belgelerle basını yönlendirdiği ortaya çıktı.



İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, İngiliz Dışişleri Bakanlığına bağlı Bilgi Araştırma Bölümü (IRD) adlı kuruluş 1960'lardan başlayarak, ürettiği çok sayıda sahte belge ile basını yönlendirdi.



Kendi haber ajansı da bulunan IRD'nin 30 yıl boyunca binlerce sahte belge ürettiği ve gazetecilere dağıttığı belirtilen haberde, kuruluşun 400 ila 600 çalışanı olduğu aktarıldı.



Haberde, IRD'nin İngiliz hükümeti tarafından örtülü ödenekten fonlandığı ifade edildi.



İngiltere Ulusal Arşivine 2019'da aktarılan IRD belgelerine dayandırılan haberde, daha çok Doğu Bloku'na yönelik faaliyet gösteren kuruluşun, İngiltere içindeki akademisyen ve gazetecilere de belge sağladığı kaydedildi.



Arşive giren IRD belgeleri, dönemin güvenilir gazetecilerinin listesini de içeriyor.



Afrika'da infial yaratan belge



Haberde, IRD'nin Macaristan'ın başkenti Budapeşte merkezli komünist Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu (WFYD) adlı örgütün imzasıyla hazırladığı basın bildirisi, kuruluşun sahte belge üretimine örnek olarak verildi.



Buna göre, 1963'te bir grup Afrikalı öğrencinin ırk ayrımcılığı şikayetiyle Bulgaristan'ı terk etmesini fırsat bilen IRD, WFYD anteti ile hazırladığı bildiride, Afrikalılara hakaret içeren ifadelere yer vermişti.



Afrikalıların "mahrumiyetin karanlığından çıktıkları" belirtilen bildiride, "Afrikalıların gıdanın, yakıtın ve giyeceğin bedava olmadığını anlayacak durumda olmadıkları" savunulmuştu.



Habere göre, yüzlerce gazeteye ve kanaat önderine gönderilen sahte belge, WFYD tarafından yalanlansa da Afrika'da öğrenciler arasında infiale yol açmıştı.

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