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İngiliz diplomat Steven Dick Macaristan'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
6 saat önce
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Macaristan’ı başkenti Budapeşte'deki Büyükelçiliğinde müsteşar olarak görev yapan 37 yaşındaki diplomat Steven Dick’in koronavirüs nedeniyle öldüğünü açıkladı
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Macaristan'ı başkenti Budapeşte'deki Büyükelçiliğinde Müsteşar olarak görev yapan 37 yaşındaki diplomat Steven Dick'in Covid-19 nedeniyle öldüğünü açıkladı.
Açıklamada, genç diplomatın virüs salgını yüzünden ölümünün "büyük bir üzüntüyle karşılandığı" belirtilerek, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilendi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:17
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