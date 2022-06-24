İngiliz Dışişleri Bakanı Truss, Atakule önünde Ukrayna'daki tahıl kriziyle ilgili mesaj verdi Açıklaması - Son Dakika
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İngiliz Dışişleri Bakanı Truss, Atakule önünde Ukrayna'daki tahıl kriziyle ilgili mesaj verdi Açıklaması

24.06.2022 11:39
İngiliz Dışişleri Bakanı Truss, Atakule önünde Ukrayna'daki tahıl kriziyle ilgili mesaj verdi Açıklaması

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ankara'nın simge yapılarından Atakule önünde verdiği mesajda, Rusya'nın Ukrayna savaşında gıdayı "savaş silahı" olarak kullandığını belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ankara'nın simge yapılarından Atakule önünde verdiği mesajda, Rusya'nın Ukrayna savaşında gıdayı "savaş silahı" olarak kullandığını belirtti.

Bakan Truss, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye yaptığı ziyaret kapsamında Ankara'nın önemli yapılarından Atakule'yi arkasına alarak, Ukrayna'daki tahıl kriziyle ilgili mesaj verdi.

Videolu mesajı Twitter'da paylaşan ve "Gıda asla savaş silahı olarak kullanılmamalı." diyen Truss, ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in güçlerinin limanları kapatması ve dünya çapında tahıl ihraç edilmesini durdurmasıyla Ukrayna'da bunu gördüklerini belirtti.

Truss, tahıl krizi sorununa çözüm bulunmasına yardımcı olmak amacıyla Ankara'da olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, özellikle gıdanın güvenli geçişini sağlamak için temel deniz yollarını yeniden açarak tahılın çıkarılmasına yardımcı olma çalışmalarımızda hayati bir stratejik ortaktır. Durum acil. (Sorunun) büyümesine izin veremeyiz. İngiltere, Türkiye gibi müttefikleri ve ortaklarıyla bu sorunu çözmeye çalışırken çalınmadık hiçbir kapı bırakmayacak. Vladimir Putin'in korkunç savaşından zarar gören herkese yardım etmek için birlikte çalışıyoruz."

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Atakule, Ukrayna, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiliz Dışişleri Bakanı Truss, Atakule önünde Ukrayna'daki tahıl kriziyle ilgili mesaj verdi Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiliz Dışişleri Bakanı Truss, Atakule önünde Ukrayna'daki tahıl kriziyle ilgili mesaj verdi Açıklaması - Son Dakika
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