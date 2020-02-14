İngiliz doğa yürüyüşçüsünün cesedi bulundu - Son Dakika
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İngiliz doğa yürüyüşçüsünün cesedi bulundu

7 saat önce

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda kaybolan İngiliz doğa yürüyüşçüsünün cesedi bulundu.

İngiliz doğa yürüyüşçüsünün cesedi bulundu, System.String[]

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda kaybolan İngiliz doğa yürüyüşçüsünün cesedi bulundu.


Yeni Zelanda polisi, geçtiğimiz hafta çıktığı doğa yürüyüşünde kaybolan İngiliz Stephanie Simpson'ın cesedinin Pyke Nehri yakınlarında bulunduğunu açıkladı. Geçtiğimiz hafta doğa yürüyüşüne çıkan Stephanie Simpson'dan haber alınamaması üzerine arama çalışmaları başlatılmıştı. Arama kurtarma ekibinden Mark Kirkwood, şiddetli yağış sonucu oluşan sel bölgesinde 32 yaşındaki Stephanie Simpson'ın cesedinin bulunduğunu belirterek ailesine baş sağlığı diledi. Polis, ölüm nedeni henüz bilinmeyen Simpson'ın bulunduğu Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nı geçtiğimiz hafta şiddetli yağışların vurduğunu ve oluşan selde binlerce turistin mahsur kaldığını belirtti.


Yeni Zelanda'da 2016 yılında çıktıkları doğa yürüyüşünde erkek arkadaşının yamaçtan düşerek öldüğü Pavline Pizova, 1 ay boyunca bir kulübede yalnız başına kurtarılmayı beklemişti. Sığındığı kulübede bir ay geçiren Pavline Pizova, Mackenzie gölü yakınlarında bir arama ekibi tarafından bulunmuştu.


Geçtiğimiz yıl ise 22 yaşındaki Grace Millane'ın çıktığı Yeni Zelanda tatilinde cansız bedeni bir ormanda toprağa gömülü halde bulunmuştu. Doğum günü gecesinde katledilen Milane, katil zanlısıyla internetten üzerinden tanışmıştı. Yeni Zelanda'da öldürülen 22 yaşındaki kızın katil zanlısı olarak ifade veren şahıs, genç kızı cinsel ilişki esnasında boğarak öldürdüğünü söylemişti.


Öte yandan binlerce kişi her yıl doğa yürüyüşü yapmak ve tatil için Yeni Zelanda'yı tercih ediyor. Yeni Zelanda'da her yıl kayıp doğa yürüyüşçüleri için 500'den fazla arama kurtarma operasyonu gerçekleştiriliyor. - WELLINGTON

Yeni Zelanda, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:13 Kaynak: İHA
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