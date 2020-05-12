İngiliz doktor koronavirüs ile ilgili merak edilenleri cevapladı - Son Dakika
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İngiliz doktor koronavirüs ile ilgili merak edilenleri cevapladı

6 saat önce

İngiltere'de Bath Üniversitesi'nden Dr. Andrew Preston, koronavirüs (Covid-19) ile ilgili halkın koronavirüs konusunda en çok merak ettiği soruları cevapladı.

İngiliz doktor koronavirüs ile ilgili merak edilenleri cevapladı, System.String[]
İngiltere'de Bath Üniversitesi'nden Dr. Andrew Preston, koronavirüs (Covid-19) ile ilgili halkın koronavirüs konusunda en çok merak ettiği soruları cevapladı. Dr. Preston gıda ve ambalajlar yoluyla koronavirüsün bulaşmasının çok düşük bir ihtimal olduğunu açıkladı.

Dünya genelinde koronavirüs (covid-19) bulaşanların sayısı 4 milyon 230 bine ulaşırken, can kaybı 285 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 510 bini geçti. Tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüsle ilgili birçok soru işareti var. İngiltere'de Bath Üniversitesi'nden Dr. Andrew Preston, koronavirüs (Covid-19) ile ilgili halkın koronavirüs konusunda en çok merak ettiği soruları cevapladı. ?Dr. Preston halktan gelen sorulara verdiği yanıtlarda, alışveriş paketlerinin istenildiği takdirde sabunlu su ile yakınmasının veya 3 gün boyunca el değmeden bekletilmesinin de uygun olacağını ifade etti. Dr. Preston koronavirüsün yemekten bulaşmayacağını çünkü pişirilen yemekte virüsün yok olacağını vurguladı.

TABURCU OLAN HASTALAR DOKTORLARIN TAVSİYELERİNİ TAKİP ETMELİ

Dr. Andrew Preston, koronavirüsten iyileşen hastaların ne kadar süreyle virüsü taşıdıklarının tam olarak bilinemeyeceğini belirtip, bu konuda tedaviyi yürüten sağlık görevlilerinin tavsiyesinin takip edilmesi gerektiğini belirtti. Hastaneden taburcu olan hastaların, virüs testi yapıldıktan sonra evlerine gönderildiğini ve hasta taburcu raporlarının iyi incelenmesi gerektiğini ifade etti.

VİRÜSLÜ MİKRO DAMLACIKLARI ENGELLEYEN MASKELER YETERLİ

Koronavirüsün mikro damlacıklar yoluyla bulaştığını ifade eden Dr. Preston, koruyucu maskelerin ağzın ve burnun tamamını örtmesi gerektiğini vurguladı. Koruyucu maske temin edilememesi halinde, pamuktan yapılmış şal veya atkılarında aynı şekilde koruyacağını açıkladı.

KORONAVİRÜSÜN HASTALARDA SEYRİNİ ETKİLEYEN BİRÇOK ETKEN BULUNUYOR

Bath Üniversitesi'nden Dr. Preston, koronavirüsün farklı yaş gruplarında farklı etkilerini olduğunu belirterek, hastalığın seyrinin kişiden kişiye değiştiğini vurguladı. Yaş olarak çok genç olan kişilerin virüsten hayatını kaybettiğini belirten Dr. Preston, risk grubunda bulunan bazı yaşlı kişilerin ise hayatta kaldığına işaret etti. Genetik olmak üzere birçok etkenin hastalığın seyrini etkilediğini ifade eden Dr. Preston, salgın tedbirlerine uyulduğu takdirde virüs riskinin en aza indirileceğini belirtti.


- İngiltere
Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 11:20 Kaynak: DHA


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