Son Dakika Haberleri: İngiliz doktor: Merkel susuzluktan titremedi
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İngiliz doktor: Merkel susuzluktan titremedi

1 saat önce

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel'in salı günü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i karşıladığı resmi tören sırasında titremesine ilişkin tartışmalar sürüyor.

İngiliz doktor: Merkel susuzluktan titremedi, System.String[]
ALMANYA Başbakanı Angela Merkel'in salı günü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i karşıladığı resmi tören sırasında titremesine ilişkin tartışmalar sürüyor. Merkel'in tören sırasında şiddetli şekilde titrediği ve dudaklarını ısırdığı, marşların okunmasının ardından normal bir şekilde yürüdüğü gözlenmişti. Merkel, yaptığı açıklamada susuz kaldığı için titrediğini belirterek, "Üç bardak su içtim, titrememin nedeni buydu" demişti. Ancak birçok kişi Merkel'in açıklamasının aksine titremenin bir hastalık belirtisi olabileceğini iddia etti.

YÜKSEK ATEŞ, PANİK ATAK, SITMA TİTRETİR AMA...

Londra'da pratisyen doktor Mike Fitzpatrick, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Görüntüleri izledim ve çok garip olduğunu düşündüm. Birkaç dakika sonra uzaklaştı ve tamamen iyi görünüyordu, bu çok garipti. Susuz kalmaktan bahsettiğini okudum ama öyle olduğunu sanmıyorum. Normalde su kaybı olduğunda insanlar böyle titremez. Çok aç olunsa belki ama susuzluk bunu yapmaz" dedi. Fitzpatrick, yüksek ateş, panik atak veya sıtma gibi hastalıkların titremeye neden olabileceğini ancak Merkel'in titremesinin bu nedenlerden kaynaklanmasının mümkün olmadığını söyledi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:23 
Ukrayna, Angela Merkel, Güncel
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