İngiliz ekonomisi 2020 yılının kasım ayında yüzde 2,6 daraldı - Son Dakika

İngiliz ekonomisi 2020 yılının kasım ayında yüzde 2,6 daraldı

15.01.2021 13:39
İngiliz ekonomisi 2020 yılının kasım ayında yüzde 2,6 daraldı, System.String[]

İngiliz ekonomisi 2020 yılının kasım ayında yüzde 2,6 daraldı.

İngiliz ekonomisi 2020 yılının kasım ayında yüzde 2,6 daraldı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada, İngiliz ekonomisinin ikinci kez karantina uygulamasına geçildiği 2020 yılının kasım ayında yüzde 2,6 daraldığı, Gayri Safi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesine kıyasla yüzde 8,5 daha az olduğu kaydedildi.

ONS verilerine göre İngiliz ekonomisinin yaklaşık yüzde 80'ini temsil eden hizmet sektörü kasımda yüzde 3,4 daralırken, hizmet sektöründe GSYH'nin salgın öncesine kıyasla yüzde 9,9 daha düşük olduğu kaydedildi.

ONS İstatistik Direktörü Darren Morgan, "Ekonomi, salgının durdurulması amacıyla kasımda uygulamaya sokulan kısıtlamalardan darbe aldı. En çok publar ve berberler etkilendi. Öte yandan birçok işletme salgın döneminde yeni çalışma koşullarına adapte oldu." İfadelerini kullandı.

Kasımda ülkede inşaat faaiyetlerinin devam ettiğini, okulların açık olduğunu hatırlatan Morgan, "Bu yüzden kasım ayındaki karantinanın ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri ilk karantina uygulamasında daha az oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak ise büyüme verilerinin İngiltere'nin karşı karşıya kaldığı zorluğu bir kez daha gösterdiğini belirterek, Kovid-19 aşılarının yapılmaya başlanması ve hükümetin verdiği ekonomik destek nedeniyle halkın umudunu koruması gerektiğini söyledi.

Sunak, "Verilen desteklerle, direncimizle ve Britanya halkının girişimciliği ile bunu atlatacağız". ifadesini kullandı.

İngiltere, 2020 yılının mart ayında başlayan ilk karantina uygulamasının arından kademeli olarak kısıtlamaları hazirandan itibaren gevşetmeye başlamıştı.

Ülkede salgında ikinci dalganın yaşanması ve vakaların hızlı bir şekilde artması nedeniyle kasımda yeninden karantina uygulamasına dönülmüştü.

İngiliz Hazinesinin geçen yılın aralık ayında yayımlandığı tahminlere göre ise İngiliz ekonomisinin 2020 sonunda yüzde 11,1 seviyesinde daralmış olması bekleniyor.

Öte yandan İngiltere Merkez Bankası ise 2020 yılında yüzde 11 daralmanın ardından 2021 yılında yüzde 7,25 ile güçlü bir büyüme bekliyor.

İngiltere'de Kovid-19 salgını nedeniyle 14 Ocak'ta 1248 kişi hayatını kaybetti.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İngiliz ekonomisi 2020 yılının kasım ayında yüzde 2,6 daraldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yerli mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları için güçlerini birleştirdi Son Dakika! Erdoğan, Bahçeli ve Akşener koronavirüs aşısı yaptırdı! Kılıçdaroğlu'nun ise bir şartı var "Bana şiddet uyguluyor" dediği eski eşinin saatler sonra morga gidip cesedini teşhis etti Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz Koca pirzolayı şapur şupur yediği anları paylaşan Nusret Gökçe'ye tepki yağdı Oğlunu dövdüler diye bir kişiyi öldürüp dördünü yaralayan adam: Gururlu bir aileyiz Müge Anlı'da aranan kişinin cansız bedeni 52 gün sonra ağaca asılı halde bulundu
İstanbul'da kar yerini güneşe bıraktı ama hafta sonu çok daha yoğun bir yağış bekleniyor İstanbul'da kar yerini güneşe bıraktı ama hafta sonu çok daha yoğun bir yağış bekleniyor         
13:15
G.Saray'da kaçırdığı maçlarla kriz yaratan Falcao'ya ABD ekibi Portland Timbers talip oldu G.Saray'da kaçırdığı maçlarla kriz yaratan Falcao'ya ABD ekibi Portland Timbers talip oldu         
12:38
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesi Mardin'de gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesi Mardin'de gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı         
12:16
Koronavirüsün korkunç etkisi röntgen filmlerine de yansıdı: Sigara tiryakisinden kat kat daha kötü Koronavirüsün korkunç etkisi röntgen filmlerine de yansıdı: Sigara tiryakisinden kat kat daha kötü         
11:51
Son Dakika! Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı Son Dakika! Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı         
11:28
Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar         
10:57
Coşkun Sabah'tan evlilik itirafı: Bekarlık bana göre değil, evde hanımın seslenmesini özledim Coşkun Sabah'tan evlilik itirafı: Bekarlık bana göre değil, evde hanımın seslenmesini özledim         
10:55
Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz         
10:41
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'dan ABD'ye gözdağı: Dünyanın en güçlü silahı devlet kanalında tanıtıldı Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'dan ABD'ye gözdağı: Dünyanın en güçlü silahı devlet kanalında tanıtıldı         
10:05
Sokağın başına gözcü koyup masaj salonunu fuhuş yuvasına çevirmişler Sokağın başına gözcü koyup masaj salonunu fuhuş yuvasına çevirmişler         
09:55
Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada         
09:38
Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi         
09:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs aşısı yapan kişinin Doç. Dr. İhsan Ateş olduğu ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs aşısı yapan kişinin Doç. Dr. İhsan Ateş olduğu ortaya çıktı         
08:50
Kuraklık artınca suyu daha fazla muhafaza eden solucan gübresine talep patladı Kuraklık artınca suyu daha fazla muhafaza eden solucan gübresine talep patladı         
08:00
Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı         
23:22
Berat Albayrak'la ilgili çok konuşulacak iddia: Buzlar eridi, Beştepe'ye geri dönüyor Berat Albayrak'la ilgili çok konuşulacak iddia: Buzlar eridi, Beştepe'ye geri dönüyor         
23:13
Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada         
16:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2021 13:42:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiliz ekonomisi 2020 yılının kasım ayında yüzde 2,6 daraldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei