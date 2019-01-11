Son Dakika Haberleri: İngiliz Ekonomisi Hız Kesti

İngiliz Ekonomisi Hız Kesti

2 saat önce

LONDRA (AA) – İngiltere ekonomisi geçen yılın eylül, ekim, kasım aylarını kapsayan üç aylık dönemde yüzde 0,3 büyüdü.

İngiliz Ekonomisi Hız Kesti, System.String[]
LONDRA (AA) – İngiltere ekonomisi geçen yılın eylül, ekim, kasım aylarını kapsayan üç aylık dönemde yüzde 0,3 büyüdü.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre İngiltere'de Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) geçen yılın eylül, ekim, kasım aylarını kapsayan üç aylık dönemde yüzde 0,3 seviyesinde büyüme kaydetti.

Bir önceki dönemde İngiliz ekonomisi yüzde 0,4 seviyesinde büyüme göstermişti.

Kasım ayı verileriyle birlikte İngiliz ekonomisi son altı ayın en düşük büyümesini kaydetmiş oldu. İngiltere'de GSYH kasım ayında aylık bazda ise yüzde 0,2 artış gösterdi.

Büyüme verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan ONS Ulusal Hesaplar Başkanı Rob Kent Smith, "İngiliz ekonomisi kasım ayı sonuna kadarki üç aylık dönemde yavaşlamaya devam etti. İmalat sektöründe sert düşüş var. Otomotiv ve ilaç sanayisi ise zayıf performans gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:50 Kaynak: AA

İngiltere, Ekonomi
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