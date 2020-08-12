İngiliz ekonomisi resesyonda

İngiliz ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 20,4 daralarak 11 yıl sonra resesyona girdi.

İngiliz ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 20,4 daralarak 11 yıl sonra resesyona girdi. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada, İngiliz ekonomisinin nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrekte yüzde 20,4 daralarak resesyona girdiği belirtildi. İkinci çeyrekteki daralmayla ülke ekonomisi, 11 yıl sonra resesyona girmiş oldu. Piyasalarda ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 20,7 daralması bekleniyordu. İngiliz ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,2 daralmıştı. Sanayi üretimi beklentinin üzerinde arttı Bu arada, ülkede haziranda sanayi üretimi, aylık yüzde 9 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 9,3 artış kaydetti. İmalat sanayi üretimi de aylık bazda yüzde 10 olan beklentinin üzerinde gerçekleşerek yüzde 11 arttı. " Karantina, ekonominin performansını olumsuz etkiledi" Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Pantheon Macroeconomics Ekonomisti Samuel Tombs, "Hükümetin salgının yayılmasına karşılık vermekte yavaş kalması, salgının hastanelerden dışarı yayılmasını engelleyememesi nedeniyle uzun süre devam eden karantina, ekonominin performansını olumsuz yönde etkiledi." ifadesini kullandı. ONS Ulusal İstatistik Uzmanı Jonathan Athow da ekonominin haziran ayından mağazaların yeniden açılması, fabrikaların yeniden üretime geçmesi ve inşaat sektörünün yeniden canlanması ile toparlanmaya başladığını belirtti.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 12:03

Kaynak: AA

Son Dakika

Galatasaray'dan ayrılan Lemina Werder Bremen'le anlaştı

Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı

Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı

Sabah saatlerinde 432 liraya kadar düşen gram altın, tepki alımları nedeniyle tekrar tırmanışa geçti

Beşiktaş, bonservisi elinde olan Ivan Martic'e teklifte bulundu

Son Dakika: Kültür Bakanlığı'ndan Galata Kulesi'ndeki tartışmalı restorasyon çalışmalarıyla ilgili açıklama: Uygulamalar bizi de rahatsız etti

Çin'de bir aile, bebeklerini erkek doğmadığı için çöp kutusunda ölüme terk etti

Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! "CHP Genel Başkanı kim olmalı?" sorusunda İnce sürprizi

Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar

Atalanta'lı Marten de Roon'dan Paris maçı öncesi dev iddia: 1000 kişiye pizza yapacağım

Akraba olan iki sürücü, köprüde trafik kazasına karıştı: 2 yaralı

Aralarında husumet bulunan akraba aileler arasında kavga çıkınca kahvehane savaş meydanına döndü

Fenerbahçe, Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos ile prensipte anlaştı

Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu

Türkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı: İyi komşuluktan yanayız