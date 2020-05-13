İngiliz ekonomisinde ilk çeyrekte sert daralma - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İngiliz ekonomisinde ilk çeyrekte sert daralma - Son Dakika Ekonomi

İngiliz ekonomisinde ilk çeyrekte sert daralma

6 saat önce

İngiliz ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 daraldı.

İngiliz ekonomisinde ilk çeyrekte sert daralma, System.String[]

İngiliz ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 daraldı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülke ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde kaydettiği duraklamanın (yüzde 0) ardından bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 2 daraldı.

Böylece ülke ekonomisi 2008 yılındaki küresel ekonomik finans krizinden bu yana çeyreklik bazda en sert daralmasını kaydetmiş oldu.

İngiliz ekonomisi, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için karantina tedbirlerinin alındığı mart ayında yüzde 5,8 daraldı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) geçen hafta yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının ülke ekonomisinde yılın ikinci çeyreğinde yüzde 25'e kadar daralmaya neden olmasının beklendiğini kaydetmişti.

Bankanın tahminlerine göre bu yıl İngiliz ekonomisi yüzde 14 seviyesine kadar daralma gösterebilir.

Ülkede karantina uygulaması 23 Mart tarihinde başlatılmıştı.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, dün, karantina nedeniyle çalışamayacak durumda olanlara yapılacak maddi yardım programının ekim ayının sonuna kadar uzatılmasına karar verildiğini bildirmişti.

İngiltere'de normalleşmenin ilk günü

İngiltere'de bugün başlayan normalleşmenin ilk aşamasıyla artık insanların dışarıda daha fazla zaman geçirmesine izin verilecek.

Vatandaşlar parklarda güneşlenebilecek, piknik yapabilecek ve balık tutabilecek. Katı sosyal mesafe kurallarına uymaları ve aralarında 2 metre bırakmaları şartıyla başka bir hane üyesiyle görüşülebilecek.

Tenis kortları, golf kulüpleri ve basketbol sahaları dahil açık hava spor tesisleri yeniden faaliyete geçecek. Bu yerlerde kişiler tek başlarına, hane halkı üyeleri ve sosyal mesafe kurallarına bağlı kalarak başka biriyle oyun oynayabilecek. Gün içinde istenildiği kadar dışarıda egzersiz yapılabilecek.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, İngiltere, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 11:24 Kaynak: AA


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ŞU AN BURADASINIZ: İngiliz ekonomisinde ilk çeyrekte sert daralma - Son Dakika
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