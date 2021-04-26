İngiliz ekonomisinin 2021 yılında güçlü büyüme göstermesi bekleniyor

Uluslararası danışmanlık firmalarından Ernst & Young (EY), İngiliz ekonomisi için 2021 yılına ilişkin büyüme öngörüsünü yüzde 5'den yüzde 6,8'e yükseltti.

The EY Item Club'dan yapılan açıklamada, İngiltere ekonomisinin 2021 yılında son 58 yılın en hızlı büyümesini kaydetmesini beklendiği belirtildi. Açıklamada, kuruluşun ülke ekonomisine ilişkin büyüme tahmini yüzde 5'ten yüzde 6,8 seviyesine yükselttiği kaydedildi.

İngiliz ekonomisinin 2022 yılının ikinci çeyreğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesindeki büyüklüğüne dönmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada ayrıca 2021 yılının sonu için işsizlik tahminin de yüzde 7'den yüzde 5,8 seviyesine çekildiği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen The EY Baş Ekonomi Danışmanı Howard Archer, İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele amacıyla devam eden aşılama sürecinin ekonomik toparlanmaya destek olduğunu söyledi.

Archer, İngiliz ekonomisinin salgından daha önce tahmin edilenden daha az yara alarak çıkmasının tahmin edildiğini belirterek, 2021 ve sonrasında güçlü bir toparlanma beklendiklerini kaydetti.

Howard Archer, "Kısıtlamalar aksamalara neden olduysa da geçtiğimiz 12 ay içerisinde alınan dersler, (salgının) ekonomik etkisinin azaltılmasına yardımcı oldu." ifadesini kullandı.

12 Nisan'da mağazalar kapılarını açtı

İngiltere'de salgınla mücadelede 5 Ocak'tan bu yana devam eden "ulusal karantina" kısıtlamalarının hafifletilmesi kapsamında mağaza, berber, spor salonları ve kütüphaneler 97 günün ardından 12 Nisan itibariyle yeniden hizmete girdi.

İkinci aşamada berberler, mağazalar, kütüphaneler yeniden açılacak, restoran ve barların açık mekanlarında müşterilerine servis yapmasına izin verildi.

Spor salonları ve kapalı yüzme havuzları, hayvanat bahçeleri, toplum merkezleri ve açık eğlence mekanları faaliyet göstermeye başladı.

Ülke içinde seyahatler yeniden başlarken, aynı hane üyelerinin birlikte seyahat etmesine de izin verildi. Kısıtlamaların hafifletilmesi kapsamında düğün ve nişan merasimlerinin 15 kişiyle, cenaze törenlerinin de 30 kişiyle yapılmasına da izin verilmiş oldu.

Üçüncü ve dördüncü aşama

17 Mayıs'tan itibaren başlayacak 3. aşamada, vatandaşlar, açık alanlarda 30 kişiye kadar, kapalı alanlarda da 6 kişiye kadar bir araya gelebilecek, restoran ve barlar iç mekanlarda müşteri kabul etmeye başlayacak.

Müze, tiyatro ve sinema gibi iç mekan eğlence alanları açılacak, katılımcı sayısı sınırlı tutulmak üzere açık hava etkinliklerine izin verilecek.

Konaklama sektörü yeniden hizmet verebilecek, düğünlere 30'a kadar kişinin katılımı serbest hale gelecek.

21 Haziran'da uygulanacak dördüncü aşamada ise Kovid-19 önlemleri kapsamındaki tüm sınırlandırmalar kaldırılacak.

İngiltere'de 25 Nisan 2021 itibarıyla son 24 saatte bin 712 yeni vaka görülürken, toplam 11 kişi hayatını kaybetti.

Resmi verilere göre, ülkede 25 Nisan 2021 tarihi itibariyle, 33,7 milyon kişinin ilk doz, 12,6 milyon kişinin ise ikinci doz Kovid-19 aşıları yapıldı.