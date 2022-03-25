İngiliz emekli asker, Ukrayna'dan bir aslanı ve kurdu minibüsüyle tahliye etti - Son Dakika
Üye Girişi

İngiliz emekli asker, Ukrayna'dan bir aslanı ve kurdu minibüsüyle tahliye etti

25.03.2022 14:33

? İngiliz emekli asker Tim Locks ve iki arkadaşı, 4 günlük bir süreçte Ukrayna'nın güneydoğusunda, savaş hattında bulunan bir aslanı ve kurdu minibüsüyle tahliye etmeyi başardı.

? İngiliz emekli asker Tim Locks ve iki arkadaşı, 4 günlük bir süreçte Ukrayna'nın güneydoğusunda, savaş hattında bulunan bir aslanı ve kurdu minibüsüyle tahliye etmeyi başardı. Locks, dün açıklama yaparak aslan ve kurdun Romanya'da bir hayvanat bahçesinde ve iyi olduğunu, Ukrayna'daki hayvanat bahçelerinden benzer birçok talep almaya başladığını ifade etti.

Tim Locks, Rusya'nın saldırılarından etkilenen Ukraynalılara yardım götürmek için Lviv'deyken Zaporjiya bölgesinde saldırılara maruz kalan bir hayvanat bahçesindeki aslan ve kurdun durumunu öğrendi. Locks ve arkadaşları minibüslerine temel ihtiyaç malzemesi doldurarak uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra geçen cumartesi günü bölgeye ulaştı. Yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine veren Locks ve arkadaşları, kapanan hayvanat bahçesine giderek vinç yardımıyla aslanı kafesiyle minibüse yerleştirdi. Kurt ise ilaçla uyutularak minibüse konuldu.

MİNİBÜSÜNDE ASLAN VE KURTLA YOLCULUK ETTİ

Locks, 19 Mart Cumartesi günü yaptığı açıklamada 'Dün yerel bir kişi tarafından tamamlanan evrak işleriyle dolu bir öğleden sonra uykuya daldık ve bu sabah saat 08: 00'de tekrar başladık. Her iki hayvanı da bir vinç ve bir JCB kullanılarak koltuklar çıkarılmış olan minibüsünün arkasına yüklemek 3 saat sürdü. Hava sirenleri çalarken şimdi şehir dışına polis eskortu eşliğinde çıkıyoruz. Uzun bir yol ama şu ana kadar her şey yolunda gidiyor' dedi.

ROMANYA'DAKİ BİR HAYVANAT BAHÇESİNE TESLİM ETTİ

Herkesin tahliyeye ihtiyacı olduğunu belirten Locks, yine uzun bir yolculuktan sonra Romanya'ya vardı ve iki hayvanı bir hayvanat bahçesine teslim etti. Dün açıklama yapan Tim Locks, 'Romanya'daki hayvanat bahçesinden yeni haber aldık ve hem Simba'nın hem de Akela'nın aralarının iyi olduğunu duymak harika. Her ikisi de bol bol yiyip içiyor ve uzun yolculuktan sonra biraz 'sakin' zamanın tadını çıkarıyor? dedi.

Locks, Ukrayna'daki birçok hayvanat bahçesinden benzer talep aldıklarını belirterek ellerinden gelince yardımcı olmaya çalışacaklarını belirtti.

İngiliz emekli asker, Ukrayna'dan bir aslanı ve kurdu minibüsüyle tahliye etti
İngiliz emekli asker, Ukrayna'dan bir aslanı ve kurdu minibüsüyle tahliye etti
İngiliz emekli asker, Ukrayna'dan bir aslanı ve kurdu minibüsüyle tahliye etti
İngiliz emekli asker, Ukrayna'dan bir aslanı ve kurdu minibüsüyle tahliye etti
İngiliz emekli asker, Ukrayna'dan bir aslanı ve kurdu minibüsüyle tahliye etti
İngiliz emekli asker, Ukrayna'dan bir aslanı ve kurdu minibüsüyle tahliye etti
İngiliz emekli asker, Ukrayna'dan bir aslanı ve kurdu minibüsüyle tahliye etti
İngiliz emekli asker, Ukrayna'dan bir aslanı ve kurdu minibüsüyle tahliye etti
İngiliz emekli asker, Ukrayna'dan bir aslanı ve kurdu minibüsüyle tahliye etti

YORUMLAR
500
CW Enerji, Aksaray'daki bir firmanın çatısına güneş enerji santrali kurdu CW Enerji, Aksaray'daki bir firmanın çatısına güneş enerji santrali kurdu Son dakika haber: Ukrayna'nın Lviv kentindeki sivil ve askeri yoğunluk devam ediyor Son dakika haber: Ukrayna'nın Lviv kentindeki sivil ve askeri yoğunluk devam ediyor

Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İngiliz emekli asker, Ukrayna'dan bir aslanı ve kurdu minibüsüyle tahliye etti - Son Dakika


Son Dakika
14:53 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batılılar Rusya'ya topyekun savaş ilan etti, amaçları bizi boğmak!
14:52 Ünlü şarkıcı Rober Hatemo'nun babası yaşamını yitirdi
14:49 Roman Abramovich kesenin ağzını açtı! Göztepe pazarlığında konuşulan rakam çok astronomik!
14:43 Ekrem İmamoğlu, suikast mektubu hakkında konuştu: Belediyeye 80 müfettiş gönderenleri bu konuya ilgi göstermeye davet ediyorum
14:36 Görüntüler Mariupol'de vurulan bir sığınaktan! İnsanlar korku içinde sonlarını bekliyor
14:25 Erdoğan'dan İsrail'le enerji işbirliği çıkışı: "Bu da nereden çıktı?" diyeceksiniz
14:19 Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Kadro dışı bırakılan Mesut Özil'den ilk açıklama: Haberim yoktu, antrenmana gelme dediler
14:08 Bomba iddia: Buket Aydın, oyuncu Demet Özdemir'in eski sevgilisi Yaman Taciroğlu ile yeni aşka yelken açtı!
13:46 Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz'ı yalnız bırakmadı! Maçın ardından gelen eleştirilere gönderme yaptı
13:44 Kayseri'de tezgaha geçip pastırma kesen Akşener, gelen soruya verdiği cevapla herkesi güldürdü: Uyanık seni
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 15:08:11. #1.13#
SON DAKİKA: İngiliz emekli asker, Ukrayna'dan bir aslanı ve kurdu minibüsüyle tahliye etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement