İngiliz eski istihbarat subayının düşme anı kamerada - Son Dakika

İNGİLİZ eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in düşme anı kameralara yansıdı.

İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier Karaköy'deki ofisi önünde ölü olarak bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Le Mesurier'in savcılık, olay yeri inceleme verileri ve Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda olayın "yüksekten düşme" nedeniyle meydana gelen ölüm olduğuna karar verildi.James Gustaf Edward Le Mesurier'in düşme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir kişi yoldan geçtikten sonra, Mesurier düşüyor.